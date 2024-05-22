Бастионы старого Таллинна Часть третья: у скандальной судьбы Скооне ноги растут из 90-х

Про историю строительства бастиона сегодня не будем. Во вводном материале все уже написано. Можно только добавить, с долей преувеличения разумеется, что балтийские волны тогда практически бились в Большие морские ворота, и бастион Скооне представлял собой мощнейшее укрепление для обороны города от неприятеля, прибывшего с моря. Правда, завоевателей он, как и другие бастионы, не дождался, но старел и ветшал, не как все, а по-особенному.