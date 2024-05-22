Что только с бастионом Скооне, названном в честь южной шведской провинции, не происходило: и в шумный парк его превращали, и горел он, и был объектом многолетних судебных тяжб, и небоскребами его хотели окружить, и концертный зал, а то и аквапарк на нем построить, и редкие летучие мыши его оккупировали...
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Бастионы старого Таллинна ⟩ Часть третья: у скандальной судьбы Скооне ноги растут из 90-х
Про историю строительства бастиона сегодня не будем. Во вводном материале все уже написано. Можно только добавить, с долей преувеличения разумеется, что балтийские волны тогда практически бились в Большие морские ворота, и бастион Скооне представлял собой мощнейшее укрепление для обороны города от неприятеля, прибывшего с моря. Правда, завоевателей он, как и другие бастионы, не дождался, но старел и ветшал, не как все, а по-особенному.