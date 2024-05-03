В начале этой недели компания Finnair объявила, что приостанавливает полеты между Хельсинки и Тарту из-за помех в сигнале GPS. Главы МИДов стран Балтии ранее выступили с заявлением, что это Россия занимается созданием этих помех, и это настолько опасно, что может привести к авиакатастрофе. О том, какие цели могут преследоваться такой деятельностью, и как Эстония вообще может противодействовать российским гибридным угрозам, в студии Postimees порассуждал председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне Калев Стойческу («Ээсти 200»).
Стойческу: если кто-то глушит сигнал GPS в районе Тарту, странно подозревать в этом Индию или Китай
Выдержки из беседы:
- В конце прошлой недели самолет Finnair, вылетавший из Хельсинки в Тарту, дважды был вынужден вернуться обратно в Хельсинки из-за помех в сигнале GPS. Глава МИДа Маргус Цахкна заявил, что речь идет преднамеренной гибридной атаке России, и что он намерен инициировать обсуждение этой темы как на уровне ЕС, так и НАТО. Это обсуждение уже началось? Наши союзники отнесутся к проблеме со всей серьезностью?
- Это важный вопрос, потому что, естественно, это гибридная атака. Да, это можно пытаться интерпретировать как какие-то учения России, или как ее подготовку к отражению каких-то дроновых атак. Мы же видим, как в Украине обеими сторонами эти системы электронной борьбы используются против дронов.
Но с другой стороны, давайте вспомним, где находится Тарту. Тарту же не находится прямо на границе с Россией. От Тарту целых 80 километров до этой границы. И если говорить о каких-то системах, которые Россия там расположила, этих самых системах электронной борьбы, то от них до Тарту должно уже быть никак не меньше сотни километров. А, значит, они там что-то подкрутили и стали посильнее использовать эти системы, чем обычно.
И если мы говорим о том, что подозреваем Россию, что это она мешает сигналам GPS, то а кого же нам подозревать? Китай? Индию? Россия же наш сосед, вот он, прямо по другую сторону границы, и недалеко от Тарту. Или Латвия с Финляндией могут таким заниматься? Вряд ли же, правда? Таким образом, это Россия, и она этим занимается не первый раз.
Вспомним, как в январе, или даже раньше, сколько помех создавалось в пространстве Балтийского моря. Там были целые такие зоны. И это очень опасно. Опасно и для авиации. К счастью, до сих пор ни одной катастрофы не произошло, но ведь в конце концов катастрофа может произойти. Это очень опасная часть российской гибридной войны.
Мы относимся к этому очень серьезно, и, как вы именно и спросили, мы положили этот вопрос на стол к нашим союзникам. И в НАТО, и в ЕС. И эти дискуссии или вот-вот начнутся, или даже уже начались.
- Несколько дней назад член комиссии Рийгикогу по гособороне Раймонд Кальюлайд сказал, что пока комиссия не располагает информацией, что глушение GPS-сигналов является сознательной гибридной атакой против Эстонии, и что наиболее вероятным представляется вариант, что это является следствием мер защиты Россией своих объектов. Не поступило ли в комиссию по гособороне какой-то новой информации на этот счет?
- Тогда получается, что оборона России начинается в воздушном пространстве других государств? Или как? Это же вопрос суверенитета, это наш суверенитет, наше пространство, это наша страна. Как вы думаете, что Россия бы сказала, если бы со стороны НАТО началось бы создание таких помех на российской территории? Начались бы разговоры про провокации, и так далее.
Разумеется, мы не станем так поступать, потому что НАТО не ведет себя так, как Россия, которая ведет себя агрессивно и провокативно. Но и толерантно относиться к такому поведению России мы тоже не будем.
- Министр обороны Ханно Певкур заявил, что очевидно, что Россия не придерживается международных правил и что ее действия затрагивают гражданскую авиацию Эстонии. Россия сейчас нарушает международное право и на куда более серьезном уровне, а государство, поставившее себя вне закона, крайне трудно призвать к соблюдению законности. В этой ситуации какие у Эстонии есть возможности, чтобы защитить себя и свое небо от подобных угроз?
- Тут есть несколько аспектов. С одной стороны, мы должны сделать свои выводы, что нам надо делать в случае этого конкретного примера с этой авиалинией между Тарту и Хельсинки, которая обслуживается Finnair. Тут другого выхода и нету, нам надо просто поставить туда, в аэропорт Тарту, такие навигационные системы, которые позволят безопасно приближаться к этому аэропорту и безопасно приземляться там.
С другой стороны, когда мы говорим о гибридных атаках России, это ведь не только связано с сигналами GPS. Давайте вспомним, что они сделали на дне Балтийского моря, и с кабелями, и с газопроводом. Мы говорим о психологической информационной войне, мы говорим обо всем. Это разные виды гибридных атак, Россия их применяет, и смотрим, как мы на них отреагируем.
Также Россия смотрит, насколько сильно мы страдаем из-за таких атак. Смотрит, какой риск от той или иной атаки есть для самой России. И если все получается, и это можно сделать дешево… На самом деле, эти действия на море не так дорого и стоят. Условно говоря, достаточно якоря какого-то китайского судна.
А у нас потом это занимает очень много времени и много средств, чтобы все исправить и восстановить. Россия все время делает такие тесты, и с точки зрения международного права это является преступлением. А за преступлением должно следовать наказание. Но не зеркальное, то есть это не работает так, что они создали нам помехи в сигналах GPS, и мы теперь в ответ будет тоже создавать такие помехи. Нет, важно показать, что такие действия повлекут за собой последствия, и эти последствия не будут хорошими для России. За каждое новое преступление следует новое наказание, и вот так сейчас у нас это и работает, на уровне санкций, и так далее.
- Насколько, с Вашей точки зрения, в Эстонии частный сектор вовлечен в отражение гибридных угроз, и как это должно происходить? В Эстонии только что был создан Фонд оборонной промышленности с привлечением частного сектора. А что в случае гибридных атак? Если оператором какого-то важного объекта инфраструктуры является частная кампания, она сама и должна инвестировать в меры безопасности?
- У частного сектора, у компаний есть свои права, которые даны законом, но есть и обязанности. Есть обязанности и перед государством, которое дало им разрешение на деятельность. И перед обществом, перед людьми.
Мы члены ЕС и НАТО, но мы, вместе с Литвой и Латвией, как бы находимся на конце полуострова. Между Россией и Балтийским морем. При этом именно мы - на самом конце, потому что Латвия уже ближе к Центральной Европе, а Литва с ней уже в контакте, гранича Польшей. В этом смысле именно для нас эти подводные кабели и газопроводы являются очень важными. Это касается связи, интернета, газа, электричества.
Вы упомянули Фонд оборонной промышленности. Я уже проводил и буду в ближайшее время еще проводить встречи с представителями этой отрасли. Эстонская оборонная промышленность уже давно не находится в эмбриональном состоянии.
Давайте вспомним, какой у них был оборот в прошлом году. Это было больше 300 млн евро. Да, это несравнимо с большими оборонными компаниями той же Германии, где речь идет о сотнях миллиардах, ну, или о десятках миллиардов. Но факт, что наша оборонная промышленность развивается, и развивается очень хорошо.
Очень важен в этой связи план по созданию в Эстонии парка оборонной промышленности, который обязательно материализуется. Я не знаю, будет ли он построен рядом с Пярну или в другом месте, но его построят обязательно. Это делается для того, чтобы у нас на своей территории была бы возможность производить необходимые вещи, например, снаряды разного типа, и т.д.; мы же видим, как их трудно бывает купить даже тогда, когда на это есть деньги.
Ведь снаряды нужны не только для того, чтобы помогать Украине, но и для нас самих. Европа же не может отдать Украине все, что у нее есть, а сама остаться с пустыми складами.
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