Стойческу: если кто-то глушит сигнал GPS в районе Тарту, странно подозревать в этом Индию или Китай

А у нас потом это занимает очень много времени и много средств, чтобы все исправить и восстановить. Россия все время делает такие тесты, и с точки зрения международного права это является преступлением. А за преступлением должно следовать наказание. Но не зеркальное, то есть это не работает так, что они создали нам помехи в сигналах GPS, и мы теперь в ответ будет тоже создавать такие помехи. Нет, важно показать, что такие действия повлекут за собой последствия, и эти последствия не будут хорошими для России. За каждое новое преступление следует новое наказание, и вот так сейчас у нас это и работает, на уровне санкций, и так далее.

- Насколько, с Вашей точки зрения, в Эстонии частный сектор вовлечен в отражение гибридных угроз, и как это должно происходить? В Эстонии только что был создан Фонд оборонной промышленности с привлечением частного сектора. А что в случае гибридных атак? Если оператором какого-то важного объекта инфраструктуры является частная кампания, она сама и должна инвестировать в меры безопасности?

- У частного сектора, у компаний есть свои права, которые даны законом, но есть и обязанности. Есть обязанности и перед государством, которое дало им разрешение на деятельность. И перед обществом, перед людьми.