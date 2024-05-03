В студии Postimees Калев Стойческу: создание помех для сигналов GPS – очередной тип гибридных атак России?

- Несколько дней назад член комиссии Рийгикогу по гособороне Раймонд Кальюлайд сказал, что пока комиссия не располагает информацией о том, что глушение GPS-сигналов является сознательной гибридной атакой против Эстонии, и что наиболее вероятным представляется вариант, что это является следствием мер защиты Россией своих объектов. Не поступило ли в комиссию по гособороне какой-то новой информации на этот счет? Так ли уж важно, гибридная ли это атака именно прямо против Эстонии, или побочный эффект другой деятельности, ведь опасность возникает в любом случае?

- Министр обороны Ханно Певкур заявил, что какие цели бы не преследовались созданием таких помех, очевидно, что РФ не придерживается международных правил и что действия России затрагивают гражданскую авиацию Эстонии. Россия сейчас нарушает международное право и на куда более серьезном уровне, например, ведет преступную войну против другого государства, поэтому понятно, что государство, поставившее себя вне закона, крайне трудно заставить действовать по международным законам. В этой ситуации какие у Эстонии есть возможности, чтобы защитить себя и свое небо от подобных угроз?

- Компания Finnair в понедельник сообщила, что приостановит ежедневные рейсы в Тарту до конца мая, чтобы в аэропорту Тарту можно было обеспечить альтернативный способ посадки, не требующий сигнала GPS. Когда это будет сделано, можно ли сказать, что пассажирам на линии Хельсинки-Тарту больше будет не о чем беспокоиться? Или фактор возможной активности подразделений радиоэлектронной борьбы страны-агрессора - это тот риск, который в нашем регионе в 20-х годах XXI века теперь неизменно надо будет принимать во внимание?

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