Если о Нарве знают практически все, то об ее удивительном «альтер эго» - Васкнарве - немногие. Васкнарва - деревня в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа, прямо на юго-восточной границе с Россией, ей более 600 лет, и ехать туда стоит целенаправленно... или не ехать вообще.
ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Нарвское альтер эго - Васкнарва. Где это и ждут ли там туристов?
Раньше Васкнарва носила название Сыренец, и догадаться, почему, не составляет труда - на подъезде к деревне мы удивляемся тому, насколько болотистой и сырой является местность. Но ничего удивительного в этом нет - Васкнарва расположена на левом берегу реки Нарвы (Наровы), у её истока из Чудского озера. Еще пару десятилетий назад в Васкнарву было трудно добраться, так как не было нормальных подъездных дорог, но в 2011 году проблема была решена - до деревни мы доезжаем без труда, хоть дорога и не в идеальном состоянии.
По приезду нас приветствуют два аиста, которые свили себе гнездо на одном из фонарных столбов. «Они давно здесь живут, мы их подкармливаем рыбой», - говорит Александр, житель деревни, который любезно приглашает нас в гости. Александр - нарвитянин, но с 2009 года практически все свое время живет в Васкнарве. Дом принадлежал его родителям и уже много лет передается из поколение в поколение.
У него на территории высажены елочки и даже есть огород, который раньше принадлежал его маме, но больше всего Александр гордится двухэтажной баней, которую отстроил сам. В Васкнарве, говорит, вообще принято париться в бане, что-то вроде местной забавы. Бани есть почти у всех.
Мы садимся попить кофе во дворе, и Александр рассказывает нам о деревне. «Здесь около ста домохозяйств, все жители - русские», - объясняет он. В это же время на территории по соседству громко разговаривает по телефону строитель. «Денег хочешь подзаработать?», - спрашивает он кого-то по-эстонски. Александр поясняет, что это один из тех редких моментов, когда в Васкнарве можно услышать эстонскую речь.
Согласно историческим данным, поселение было основано около 1273 года. До 17 века Сыренец был стратегически важным объектом, но сейчас о былом величии напоминает лишь живописные руины орденского замка Нойшлюс, который был построен в 15 веке. По словам Александра, в детстве они с друзьями часто играли в этих развалинах, устраивая в его стенах штабы. «А потом это место использовалось для проведения васкнарвских баталий, которые шли сразу после нарвских. Эта традиция сохранялась несколько лет подряд», - говорит житель деревни.
Но это не самая интересная традиция Васкнарвы. По словам Александра, раньше в деревню постоянно приезжали президенты Эстонии - тут были и Керсти Кальюлайд, и Тоомас Хендрик Ильвес, который прилетел в деревню аж на вертолете, и даже Арнольд Рюйтель. Но нынешний президент Алар Карис в Васкнарву не приезжал - может быть, эта традиция тоже прервалась? Александр уверен: президенты приходят и уходят, а Васкнарва - вечна.
Чем же так важна Васкнарва и в чем ее главная особенность? Пожалуй, в ближайшем соседстве с Россией. Наш фотограф с интересом подмечает: в Васкнарве отовсюду видно либо купола Ильинского скита Пюхтицкого монастыря, либо российский флаг. Александр отвозит нас посмотреть и порт, и руины, и пограничный кордон, на месте которого раньше был деревенский клуб, а до этого - почта. Местные жители не очень хотели отдавать старое здание под кордон, но не смогли его «отвоевать», но рады, что хотя бы фасад здания не был сильно видоизменен.
Пока мы ездим по улицам деревни, нам не попадается ни одного человека. Только недалеко от реки, в заводях, несколько рыбаков ловят плотву. Места очень красивые, и даже старую пограничную вышку планируют скоро снести и заменить на смотровую вышку для туристов. Александр жалеет о том, что в реке запретили купаться.
«Раньше можно было, а теперь только стоять по колено в воде. Видимо, страшно, что мы в Россию уплывем, хотя вряд ли в деревне есть много желающих перебраться жить на ту сторону реки. Но у кого-то там родственники, семьи», - рассказывает он.
По словам Александра, отношения местного населения с волостным самоуправлением ухудшились после административно-территориальной реформы 2017 года. Также их сильно подпортил снос памятника павшим во Втором мировой войне, который произошел в 2022 году.
Местные жители тогда писали письмо властям с просьбой оставить памятник, на котором не было никаких советских символов, а только имена погибших. Но правление волости решило, что такому памятнику не место в общественном пространстве. «Половину уличного освещения тоже сняли, видимо, экономят. Но я писал-писал, и мне вот у дома фонарь в итоге повесили», - жалуется Александр, смеясь.
«Зимой здесь жизни особо нет, да и летом очень тихо. Дома здесь принадлежат людям отовсюду, даже таллиннцы есть. Мы между собой практически все знакомы и общаемся, а в августе у нас проходит так называемый День деревни, в первую субботу после Ильина дня, и это довольно масштабное мероприятие», - объясняет Александр. На Дне деревни выступают музыкальные и танцевальные коллективы, а главным блюдом является суп из ухи, который варят на костре.
Туристов, говорит, в летний сезон приезжает достаточно, а больше и не нужно. «Это все-таки наш дом, зачем нам туризм?» - говорит местный житель. Да и остаться в Васкнарве не получится, если нет родственников или знакомых - ни квартир для аренды, ни отелей в деревне нет. Нет и кафе, и даже продуктовых магазинов - за всем этим нужно ехать в город.
«Меня иногда спрашивают, как мы тут живем? А я отвечаю, что хорошо, экономно, потому что деньги тратить некуда», - поясняет Александр. Сам он ездит в город со списком продуктов и затаривается сразу на неделю. В деревне найти можно разве что «святые» яйца - у монашек, которые проживают в ските, есть петухи и куры.
Благостные места
Территория скита огромная, и огорожена глухим забором. Внутрь можно попасть, если открыта одна из дверей, как оказалось во время нашего приезда, но кроме кур и одного очень ласкового рыжего кота мы во дворе никого не нашли.
По словам Александра, в ските проживают несколько монашек, а вот местного священника нет - он приезжает только на большие церковные праздники. Постоянные службы в храме тоже не проводятся. На территории есть кладбище со старыми захоронениями, наш местный гид говорит, так сложилось исторически: богатых хоронили у церкви, а бедных в лесу.
Юрий, староста деревни, с которым мы общаемся уже чуть позже, по телефону, тоже живет в городе, а приезжает на выходные. Говорит, что в Васкнарве жили пять поколений его семьи, он сам - из шестого. «В какой-то момент некоторые дома продавались, и к нам приезжали новые жители, но и они обустроились тут очень хорошо. Они активно участвуют в общественной жизни, порой это люди не бедные, и даже спонсорством занимаются, спонсируют тот же День деревни», - рассказывает Юрий, добавляя что тех, кто обустроился, он тоже считает местными жителями.
По словам Юрия, совсем пожилым людям бывает тяжело жить в деревне, особенно зимой, так как приходится постоянно топить. Отапливают и Юрий, и Александр, и большинство других жителей при помощи тепловых насосов и дров. Какую воду пить, каждый решает сам. Юрий, к примеру, пьет воду только из речки. «Всю жизнь пью, и дети мои пьют, она очень чистая», - объясняет он, добавляя, что у кого-то есть скважины.
«У нас бывает холоднее, чем в городе. Если зимой в Таллинне, например, минус 12, то в Васкнарве - минус 25. Есть те, кто живут круглый год, но их остаются единицы. Навскидку, зимой остается человек десять», - говорит Юрий.
Жители Васкнарвы - люди абсолютно разного достатка, поэтому и дома выглядят по-разному - некоторые из зданий сохранили свой оригинальный вид, другие были построены с нуля не так давно, третьи - сильно модернизированы. Но все домохозяйства объединяет одно - ухоженность и чистота. Видно, что жители Васкнарвы по-настоящему любят это место.
Прежде чем отпустить, Александр кормит нас потрясающим овощным супом. «У вас от свежего воздуха уже, наверное, животы к спине прилипли», - поясняет он, и мы не спорим. Воздух в деревне и правда чистейший, и в целом царит очень приятная, расслабляющая атмосфера покоя и умиротворения. Я делаюсь этими мыслями с Александром, он понимающе кивает.
«Мой друг как-то сказал, что места здесь благостные. Слово необычное, но сюда подходит», - говорит Александр. Мы соглашаемся. Уезжать обратно в город не хочется.