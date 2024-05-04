ФОТОРЕПОРТАЖ Нарвское альтер эго - Васкнарва. Где это и ждут ли там туристов?

Туристов, говорит, в летний сезон приезжает достаточно, а больше и не нужно. «Это все-таки наш дом, зачем нам туризм?» - говорит местный житель. Да и остаться в Васкнарве не получится, если нет родственников или знакомых - ни квартир для аренды, ни отелей в деревне нет. Нет и кафе, и даже продуктовых магазинов - за всем этим нужно ехать в город.

Кофейный автомат в порту Васкнарвы. Фото: Илья Смирнов

«Меня иногда спрашивают, как мы тут живем? А я отвечаю, что хорошо, экономно, потому что деньги тратить некуда», - поясняет Александр. Сам он ездит в город со списком продуктов и затаривается сразу на неделю. В деревне найти можно разве что «святые» яйца - у монашек, которые проживают в ските, есть петухи и куры.

Благостные места

Территория скита огромная, и огорожена глухим забором. Внутрь можно попасть, если открыта одна из дверей, как оказалось во время нашего приезда, но кроме кур и одного очень ласкового рыжего кота мы во дворе никого не нашли.

Ильинский скит Пюхтицкого монастыря. Фото: Илья Смирнов

По словам Александра, в ските проживают несколько монашек, а вот местного священника нет - он приезжает только на большие церковные праздники. Постоянные службы в храме тоже не проводятся. На территории есть кладбище со старыми захоронениями, наш местный гид говорит, так сложилось исторически: богатых хоронили у церкви, а бедных в лесу.