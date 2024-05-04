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ФОТОРЕПОРТАЖ Нарвское альтер эго - Васкнарва. Где это и ждут ли там туристов?

Диана Харламова
, корреспондент в Ида-Вирумаа
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Руины замка Нейшлосс в Васкнарве.
Руины замка Нейшлосс в Васкнарве. Фото: Илья Смирнов

Если о Нарве знают практически все, то об ее удивительном «альтер эго» - Васкнарве - немногие. Васкнарва -  деревня в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа, прямо на юго-восточной границе с Россией, ей более 600 лет, и ехать туда стоит целенаправленно... или не ехать вообще. 

Раньше Васкнарва носила название Сыренец, и догадаться, почему, не составляет труда - на подъезде к деревне мы удивляемся тому, насколько болотистой и сырой является местность. Но ничего удивительного в этом нет - Васкнарва расположена на левом берегу реки Нарвы (Наровы), у её истока из Чудского озера. Еще пару десятилетий назад в Васкнарву было трудно добраться, так как не было нормальных подъездных дорог, но в 2011 году проблема была решена -  до деревни мы доезжаем без труда, хоть дорога и не в идеальном состоянии. 

По приезду нас приветствуют два аиста, которые свили себе гнездо на одном из фонарных столбов. «Они давно здесь живут, мы их подкармливаем рыбой», - говорит Александр, житель деревни, который любезно приглашает нас в гости. Александр - нарвитянин, но с 2009 года практически все свое время живет в Васкнарве. Дом принадлежал его родителям и уже много лет передается из поколение в поколение. 

Аист.
Аист. Фото: Илья Смирнов

У него на территории высажены елочки и даже есть огород, который раньше принадлежал его маме, но больше всего Александр гордится двухэтажной баней, которую отстроил сам. В Васкнарве, говорит, вообще принято париться в бане, что-то вроде местной забавы. Бани есть почти у всех. 

Мы садимся попить кофе во дворе, и Александр рассказывает нам о деревне. «Здесь около ста домохозяйств, все жители - русские», - объясняет он. В это же время на территории по соседству громко разговаривает по телефону строитель. «Денег хочешь подзаработать?», - спрашивает он кого-то по-эстонски. Александр поясняет, что это один из тех редких моментов, когда в Васкнарве можно услышать эстонскую речь. 

Баня Александра.
Баня Александра. Фото: Илья Смирнов

Согласно историческим данным, поселение было основано около 1273 года. До 17 века Сыренец был стратегически важным объектом, но сейчас о былом величии напоминает лишь живописные руины орденского замка Нойшлюс, который был построен в 15 веке. По словам Александра, в детстве они с друзьями часто играли в этих развалинах, устраивая в его стенах штабы. «А потом это место использовалось для проведения васкнарвских баталий, которые шли сразу после нарвских. Эта традиция сохранялась несколько лет подряд», - говорит житель деревни. 

Но это не самая интересная традиция Васкнарвы. По словам Александра, раньше в деревню постоянно приезжали президенты Эстонии - тут были и Керсти Кальюлайд, и Тоомас Хендрик Ильвес, который прилетел в деревню аж на вертолете, и даже Арнольд Рюйтель. Но нынешний президент Алар Карис в Васкнарву не приезжал - может быть, эта традиция тоже прервалась? Александр уверен: президенты приходят и уходят, а Васкнарва - вечна. 

Чем же так важна Васкнарва и в чем ее главная особенность? Пожалуй, в ближайшем соседстве с Россией. Наш фотограф с интересом подмечает: в Васкнарве отовсюду видно либо купола Ильинского скита Пюхтицкого монастыря, либо российский флаг. Александр отвозит нас посмотреть и порт, и руины, и пограничный кордон, на месте которого раньше был деревенский клуб, а до этого - почта. Местные жители не очень хотели отдавать старое здание под кордон, но не смогли его «отвоевать», но рады, что хотя бы фасад здания не был сильно видоизменен.

Вид на Россию с Васкнарвы.
Вид на Россию с Васкнарвы. Фото: Илья Смирнов

Пока мы ездим по улицам деревни, нам не попадается ни одного человека. Только недалеко от реки, в заводях, несколько рыбаков ловят плотву. Места очень красивые, и даже старую пограничную вышку планируют скоро снести и заменить на смотровую вышку для туристов. Александр жалеет о том, что в реке запретили купаться. 

«Раньше можно было, а теперь только стоять по колено в воде. Видимо, страшно, что мы в Россию уплывем, хотя вряд ли в деревне есть много желающих перебраться жить на ту сторону реки. Но у кого-то там родственники, семьи», - рассказывает он. 

По словам Александра, отношения местного населения с волостным самоуправлением ухудшились после административно-территориальной реформы 2017 года. Также их сильно подпортил снос памятника павшим во Втором мировой войне, который произошел в 2022 году.

В реке купаться запрещено.
В реке купаться запрещено. Фото: Илья Смирнов

Местные жители тогда писали письмо властям с просьбой оставить памятник, на котором не было никаких советских символов, а только имена погибших. Но правление волости решило, что такому памятнику не место в общественном пространстве. «Половину уличного освещения тоже сняли, видимо, экономят. Но я писал-писал, и мне вот у дома фонарь в итоге повесили», - жалуется Александр, смеясь. 

«Зимой здесь жизни особо нет, да и летом очень тихо. Дома здесь принадлежат людям отовсюду, даже таллиннцы есть. Мы между собой практически все знакомы и общаемся, а в августе у нас проходит так называемый День деревни, в первую субботу после Ильина дня, и это довольно масштабное мероприятие», - объясняет Александр. На Дне деревни выступают музыкальные и танцевальные коллективы, а главным блюдом является суп из ухи, который варят на костре. 

Туристов, говорит, в летний сезон приезжает достаточно, а больше и не нужно. «Это все-таки наш дом, зачем нам туризм?» - говорит местный житель. Да и остаться в Васкнарве не получится, если нет родственников или знакомых - ни квартир для аренды, ни отелей в деревне нет. Нет и кафе, и даже продуктовых магазинов - за всем этим нужно ехать в город. 

Кофейный автомат в порту Васкнарвы.
Кофейный автомат в порту Васкнарвы. Фото: Илья Смирнов

«Меня иногда спрашивают, как мы тут живем? А я отвечаю, что хорошо, экономно, потому что деньги тратить некуда», - поясняет Александр. Сам он ездит в город со списком продуктов и затаривается сразу на неделю. В деревне найти можно разве что «святые» яйца - у монашек, которые проживают в ските, есть петухи и куры. 

Благостные места

Территория скита огромная, и огорожена глухим забором. Внутрь можно попасть, если открыта одна из дверей, как оказалось во время нашего приезда, но кроме кур и одного очень ласкового рыжего кота мы во дворе никого не нашли.

Ильинский скит Пюхтицкого монастыря.
Ильинский скит Пюхтицкого монастыря. Фото: Илья Смирнов

По словам Александра, в ските проживают несколько монашек, а вот местного священника нет - он приезжает только на большие церковные праздники. Постоянные службы в храме тоже не проводятся. На территории есть кладбище со старыми захоронениями, наш местный гид говорит, так сложилось исторически: богатых хоронили у церкви, а бедных в лесу. 

Юрий, староста деревни, с которым мы общаемся уже чуть позже, по телефону, тоже живет в городе, а приезжает на выходные. Говорит, что в Васкнарве жили пять поколений его семьи, он сам - из шестого. «В какой-то момент некоторые дома продавались, и к нам приезжали новые жители, но и они обустроились тут очень хорошо. Они активно участвуют в общественной жизни, порой это люди не бедные, и даже спонсорством занимаются, спонсируют тот же День деревни», - рассказывает Юрий, добавляя что тех, кто обустроился, он тоже считает местными жителями. 

По словам Юрия, совсем пожилым людям бывает тяжело жить в деревне, особенно зимой, так как приходится постоянно топить. Отапливают и Юрий, и Александр, и большинство других жителей при помощи тепловых насосов и дров. Какую воду пить, каждый решает сам. Юрий, к примеру, пьет воду только из речки. «Всю жизнь пью, и дети мои пьют, она очень чистая», - объясняет он, добавляя, что у кого-то есть скважины. 

Васкнарва.
Васкнарва. Фото: Илья Смирнов

«У нас бывает холоднее, чем в городе. Если зимой в Таллинне, например, минус 12, то в Васкнарве - минус 25. Есть те, кто живут круглый год, но их остаются единицы. Навскидку, зимой остается человек десять», - говорит Юрий. 

Жители Васкнарвы - люди абсолютно разного достатка, поэтому и дома выглядят по-разному - некоторые из зданий сохранили свой оригинальный вид, другие были построены с нуля не так давно, третьи - сильно модернизированы. Но все домохозяйства объединяет одно - ухоженность и чистота. Видно, что жители Васкнарвы по-настоящему любят это место. 

Прежде чем отпустить, Александр кормит нас потрясающим овощным супом. «У вас от свежего воздуха уже, наверное, животы к спине прилипли», - поясняет он, и мы не спорим. Воздух в деревне и правда чистейший, и в целом царит очень приятная, расслабляющая атмосфера покоя и умиротворения. Я делаюсь этими мыслями с Александром, он понимающе кивает. 

«Мой друг как-то сказал, что места здесь благостные. Слово необычное, но сюда подходит», - говорит Александр. Мы соглашаемся. Уезжать обратно в город не хочется. 

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