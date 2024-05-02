РАЙНЕР САКС ФСБ идет в атаку на окружение Сергея Шойгу, Путин об этом знает

Украинская разведка не предоставляет данные о запасах гиперзвуковых баллистических ракет типа «Кинжал», баллистических ракет «Искандер» и различных управляемых ракет серии Х. Упоминается, что у России имеется около 900 ракет, способных пролететь более 300 км. Если вычесть из этого количества 400 ракет для комплекса «Оникс», которые Россия, судя по всему, не использует в атаках на Украину, останется около 500 единиц ракет.
Количество авиаударов, нанесенных Россией в этом году, было не очень большим по сравнению с предыдущими показателями. Поскольку российская армия в настоящее время пытается провести крупное наступление на фронтах, следует ожидать, что оно будет поддержано мощными ракетными ударами. Таким образом, следует сделать вывод, что более крупные ракетные удары ожидаются в любой момент, или же что количество ракет, находящихся в настоящее время в арсенале России, не считается достаточным для одновременного применения их в больших количествах.
Российское химическое оружие
Госдепартамент США официально подтвердил, что российская армия применила химическое оружие в Украине, и объявил о санкциях против ряда научно-исследовательских институтов и компаний, связанных с программой создания химического оружия. За два года поступили десятки сообщений о применении химического оружия. В большинстве случаев российская армия использовала его в ситуациях, когда россиянам не удавалось начать наступление на украинские позиции. В аналогичной ситуации также использовались фосфорные бомбы.
Независимо от контекста, в любом случае это военные преступления и нарушение всевозможных международных конвенций, и отдельные санкции по этой теме очень важны. Хочется верить, что и Европа сможет как-то отреагировать на эту ситуацию. США также расширили санкции против различных компаний и частных лиц, сотрудничающих с российской военной промышленностью. Лица, присутствующие в этом списке, есть в Китае, Турции, ОАЭ, Словакии и других странах.