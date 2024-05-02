РАЙНЕР САКС ФСБ идет в атаку на окружение Сергея Шойгу, Путин об этом знает

Хотя известно, что эффект от санкций долгосрочный, в этом случае США все же показывают, что сотрудничество с российским ВПК наконец-то будет замечаться. Таким образом, сдерживающий эффект санкций может усилиться, а способность России производить более технологически мощное оружие будет продолжать снижаться.

До начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года к соблюдению санкций и мониторингу не относились очень серьезно. Поэтому в России санкции и связанная с ними политика также не воспринимались всерьез. К настоящему времени ситуация изменилась, и со временем эффект от различных ограничительных мер будет усиливаться.

Российские атаки и положение на фронтах

Вчера российская армия выпустила еще две баллистические ракеты по центру Одессы. Пострадал центр сортировки и логистики одной почтовой компании. В результате атаки вспыхнул крупный пожар, в результате которого пострадали не менее 14 человек.

Также шли дроновые атаки на Украину из российских регионов, граничащих с Украиной.

Число атак российской армии еще существеннее возросло по сравнению с предыдущими днями. При этом количество атак российских ВВС все равно остается примерно на треть ниже по сравнению с февралем и мартом. На основании имеющейся информации можно сделать вывод, что Россия сосредоточила деятельность ВВС преимущественно в районе Южного фронта.