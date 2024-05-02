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РАЙНЕР САКС ФСБ идет в атаку на окружение Сергея Шойгу, Путин об этом знает

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Владимир Путин.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Владимир Путин. Фото: ALEXANDER KAZAKOV
  • Украинская военная разведка (ГУР) опубликовала данные о ракетном арсенале российской армии
  • Крупные ракетные удары со стороны России ожидаются в любой момент
  • Госдеп США официально подтвердил, что российская армия применила химическое оружие в Украине

По данным британской разведки, ФСБ допросила еще одного заместителя министра обороны Сергея Шойгу - Руслана Цаликова, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Это чиновник, который очень долго работал c Шойгу. Когда нынешний министр обороны более десяти лет назад был главой МЧС, Цаликов был и там его заместителем. В Минобороны он пришел вместе с Шойгу в 2012 году. Это уже более серьезный признак того, что ФСБ пытается разрушить сеть связей министра обороны. Абсолютно исключено, что это может делаться без ведома президента.

Российский ракетный арсенал

Украинская военная разведка опубликовала данные о ракетном арсенале российской армии. По ее данным, в российской армии имеется целых 400 ракет для противокорабельного ракетного комплекса «Оникс». Их также можно использовать для стрельбы по наземным целям, но пока российская армия применяла их лишь в нескольких случаях. Украина опасается этих ракет, потому что, как и в случае с ракетами ЗРК С-300, эти ракеты тоже очень сложно поразить средствами ПВО. Россия, возможно, не решится их использовать, потому что они нужны ей для защиты своей очень длинной береговой линии.

Кроме того, по данным украинской военной разведки, Россия имеет около двух десятков сверхзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». Также у российской армии накоплено 270 крылатых ракет «Калибр»; эти ракеты российская промышленность может дополнительно производить в объеме около 30-40 штук в месяц. Учитывая такие производственные мощности и тот факт, что российская армия почти не применяла эти ракеты с ноября прошлого года, их запасы могут быть гораздо больше.

Украинская разведка не предоставляет данные о запасах гиперзвуковых баллистических ракет типа «Кинжал», баллистических ракет «Искандер» и различных управляемых ракет серии Х. Упоминается, что у России имеется около 900 ракет, способных пролететь более 300 км. Если вычесть из этого количества 400 ракет для комплекса «Оникс», которые Россия, судя по всему, не использует в атаках на Украину, останется около 500 единиц ракет.

Количество авиаударов, нанесенных Россией в этом году, было не очень большим по сравнению с предыдущими показателями. Поскольку российская армия в настоящее время пытается провести крупное наступление на фронтах, следует ожидать, что оно будет поддержано мощными ракетными ударами. Таким образом, следует сделать вывод, что более крупные ракетные удары ожидаются в любой момент, или же что количество ракет, находящихся в настоящее время в арсенале России, не считается достаточным для одновременного применения их в больших количествах.

Российское химическое оружие

Госдепартамент США официально подтвердил, что российская армия применила химическое оружие в Украине, и объявил о санкциях против ряда научно-исследовательских институтов и компаний, связанных с программой создания химического оружия. За два года поступили десятки сообщений о применении химического оружия. В большинстве случаев российская армия использовала его в ситуациях, когда россиянам не удавалось начать наступление на украинские позиции. В аналогичной ситуации также использовались фосфорные бомбы.

Независимо от контекста, в любом случае это военные преступления и нарушение всевозможных международных конвенций, и отдельные санкции по этой теме очень важны. Хочется верить, что и Европа сможет как-то отреагировать на эту ситуацию. США также расширили санкции против различных компаний и частных лиц, сотрудничающих с российской военной промышленностью. Лица, присутствующие в этом списке, есть в Китае, Турции, ОАЭ, Словакии и других странах.

Хотя известно, что эффект от санкций долгосрочный, в этом случае США все же показывают, что сотрудничество с российским ВПК наконец-то будет замечаться. Таким образом, сдерживающий эффект санкций может усилиться, а способность России производить более технологически мощное оружие будет продолжать снижаться.

До начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года к соблюдению санкций и мониторингу не относились очень серьезно. Поэтому в России санкции и связанная с ними политика также не воспринимались всерьез. К настоящему времени ситуация изменилась, и со временем эффект от различных ограничительных мер будет усиливаться.

Российские атаки и положение на фронтах

Вчера российская армия выпустила еще две баллистические ракеты по центру Одессы. Пострадал центр сортировки и логистики одной почтовой компании. В результате атаки вспыхнул крупный пожар, в результате которого пострадали не менее 14 человек.

Также шли дроновые атаки на Украину из российских регионов, граничащих с Украиной.

Число атак российской армии еще существеннее возросло по сравнению с предыдущими днями. При этом количество атак российских ВВС все равно остается примерно на треть ниже по сравнению с февралем и мартом. На основании имеющейся информации можно сделать вывод, что Россия сосредоточила деятельность ВВС преимущественно в районе Южного фронта.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжает наступление в направлении Купянска и Лимана, но успеха не добилась. Атаки в направлении Северска в районе села Белогоровка также не принесли успеха. Украинская армия, судя по всему, атаковала ракетами ATACMS позиции российских сил и полигон в оккупированной Луганской области. Учитывая тот факт, что этих ракет в распоряжении украинцев пока очень мало, это должна была быть весьма крупная группировка российских войск. Судя по постам с фотографиями, опубликованным в социальных сетях, этим ударом было уничтожено 116 российских военнослужащих.

В районе Бахмута активность атак российских подразделений остается высокой, но успеха они не имеют.

Атаки российских подразделений продолжают быть наиболее активными к западу, северо-востоку и северу от Авдеевки. Поступают сообщения о небольших успехах российских войск. Южнее активные обстрелы продолжаются в районе сел Новомигалевка и Красногоровка. Имеются также отдельные атаки в районе Угледара. Российская армия не смогла добиться существенного прогресса на этих направлениях.

На Южном фронте российские части действовали не очень активно. Есть сообщения о наступлении российских подразделений в районе населенного пункта Урожайное на границе Запорожской и Донецкой областей, но они еще нуждаются в подтверждении.

Сравнительно активными были атаки российских пехотных групп в районе населенного пункта Крынки на восточном берегу Днепра. Сообщений об изменениях в ситуации нет. В социальных сетях распространяется информация о том, что российская армия отводит наиболее боеспособные части из района Южного фронта для продолжения наступления на территории Донбасса. В ближайшие недели станет понятно, правдивы ли эти сообщения.

События в Грузии

Парламент Грузии завершил второе чтение закона об иностранных агентах. Пока что нервы правящей коалиции выдерживают напряжение. Также вчера в Тбилиси прошла очень большая демонстрация и были столкновения с полицией. По какой-то причине фактический владелец правящей партии Грузии, олигарх Иванишвили решил выступить с речью, в которой подчеркнул, что закон будет принят в любом случае.

Хотя он упомянул, что в будущем, по его мнению, Грузия станет членом Евросоюза, вся суть его выступления была предельно ясна. По его мнению, Грузия не принадлежит Европе. По существу, он пообещал полностью ликвидировать оппозицию в стране. Иванишвили не слишком часто выступает публично, и его нынешнее выступление показывает, что он не чувствует себя в безопасности в нынешней ситуации.

Через две недели в парламенте пройдет третье и окончательное чтение закона. За этим, скорее всего, последует президентское вето, но у правящей коалиции достаточно сил для еще одной ускоренной процедуры в парламенте, чтобы преодолеть вето.

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