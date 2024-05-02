В Таллинне госпитализировали упавшего с большой высоты велосипедиста

В 15.37 спасатели выехали к морю на Пальяссааре теэ, где упал под откос, получил травмы и не смог подняться самостоятельно велосипедист, сообщила в четверг пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели Кеклинна прибыли на место происшествия и увидели, что пострадавший находится в сознании и лежит под откосом в пять-шесть метров. Спасатели спустились по склону, уложили упавшего пострадавшего на носилки и перенесли его к машине Cкорой помощи, которая доставила велосипедиста в больницу.