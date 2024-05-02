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В Таллинне госпитализировали упавшего с большой высоты велосипедиста

BNS
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Автомобиль Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Автомобиль Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Таллинне в среду днем велосипедист упал под откос и получил травмы.

В 15.37 спасатели выехали к морю на Пальяссааре теэ, где упал под откос, получил травмы и не смог подняться самостоятельно велосипедист, сообщила в четверг пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели Кеклинна прибыли на место происшествия и увидели, что пострадавший находится в сознании и лежит под откосом в пять-шесть метров. Спасатели спустились по склону, уложили упавшего пострадавшего на носилки и перенесли его к машине Cкорой помощи, которая доставила велосипедиста в больницу.

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