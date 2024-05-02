«Сказали, что я кого-то лапал»: эстонский учитель, обвинявшийся в домогательствах, годами бился за свою репутацию

Тынис Оху - бывший учитель английского языка в Тюриской основной школе, у которого за плечами сложный судебный процесс. Его обвиняли в домогательствах к ученице, и это активно освещали местные СМИ. «Процесс завершен. Но не сведены мои счеты с государством», - заявляет он.

Все началось в ноябре 2021 года. К тому моменту Оху проработал учителем почти 20 лет, и тот его рабочий день начинался совершенно обычно. С одной лишь разницей: его пригласили в кабинет директрисы, которая поинтересовалась, почему учитель ставит низкие оценки ребенку очень авторитетных родителей.