В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы поговорим с учителем Тынисом Оху, которого едва не записали в извращенцы.
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«Сказали, что я кого-то лапал»: эстонский учитель, обвинявшийся в домогательствах, годами бился за свою репутацию
Тынис Оху - бывший учитель английского языка в Тюриской основной школе, у которого за плечами сложный судебный процесс. Его обвиняли в домогательствах к ученице, и это активно освещали местные СМИ. «Процесс завершен. Но не сведены мои счеты с государством», - заявляет он.