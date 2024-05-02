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«Сказали, что я кого-то лапал»: эстонский учитель, обвинявшийся в домогательствах, годами бился за свою репутацию

Kuuuurija
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Тынис Оху.
Тынис Оху. Фото: «Kuuuurija» kuvatõmmis saatest.

В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы поговорим с учителем Тынисом Оху, которого едва не записали в извращенцы.

Тынис Оху - бывший учитель английского языка в Тюриской основной школе, у которого за плечами сложный судебный процесс. Его обвиняли в домогательствах к ученице, и это активно освещали местные СМИ. «Процесс завершен. Но не сведены мои счеты с государством», - заявляет он.

Все началось в ноябре 2021 года. К тому моменту Оху проработал учителем почти 20 лет, и тот его рабочий день начинался совершенно обычно. С одной лишь разницей: его пригласили в кабинет директрисы, которая поинтересовалась, почему учитель ставит низкие оценки ребенку очень авторитетных родителей.

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