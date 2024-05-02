Архиепископ обратился к правлению Рийгикогу с просьбой

«Моя просьба связана с серьезной обеспокоенностью тем, что обсуждение этого заявления в Великий четверг Страстной седмицы для обеих действующих в Эстонии православных церквей (Эстонской апостольской православной церкви и Эстонской православной церкви Московского патриархата) может серьезно оскорбить религиозные чувства эстонских православных, также как и других христиан», – написал Вийльма.

По юлианскому календарю, которому эстонские православные следуют при праздновании Пасхи и связанных с ней предшествующих и последующих церковных праздников, текущая неделя имеет самое серьезное религиозное содержание.

Великий четверг, который в этом году приходится на 2 мая, отмечает установление Иисусом Святой Евхаристии и предательство Иисуса Иудой Искариотом, которое привело к казни Иисуса на кресте в Страстную пятницу, которая в этом году приходится на 3 мая, согласно Юлианский календарь.

«Я убежден, что заявление, содержание которого и без того очень тяжелое, гнетущее и серьезное для многих православных Эстонии, не обязательно должно проходить первое чтение на пленарном заседании Рийгикогу в самые мрачные дни церковного календаря для православных. Обсуждение этого заявления именно в самый мрачный кульминационный момент Страстной недели может быть воспринято верующими как сознательное стремление государства оскорбить религиозные чувства православных и причинить боль религиозным людям. Вы, почтенное правление Рийгикогу, можете избежать возможности такого толкования», – написал в качестве пояснения архиепископ EELK Вийльма.

Вийльма продолжил: «Прошу вас проявить свое уважение и великодушие, а также уважение к религиозным чувствам православных, и исключить упомянутое заявление из повестки дня пленарного заседания Рийгикогу 2 мая. Даже если, по мнению его инициаторов, это заявление не касается эстонских православных на личном уровне, а направлено против Московского Патриархата, поддерживающего военную агрессию РФ, большое количество православных не смогут воспринимать этого таким же образом в ситуации, когда первое чтение заявления назначено на самый чувствительный момент церковного года».