Рийгикогу принял сегодня заявление «О признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации». Это означает, что прямая связь с Московским патриархатом может теперь официально рассматриваться как подрывающая безопасность Эстонии. Заявление поддержали 75 депутатов, против проголосовали лишь восемь.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рийгикогу объявил Московский Патриархат организацией, поддерживающей российскую агрессию (4)
Заявление было инициировано депутатами Рийгикогу по предложению министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, который ведет переговоры с Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП) с целью убедить ее отказаться от подчинения находящемуся в Москве патриарху Кириллу, который открыто поддерживает российскую агрессию против Украины и российский режим. Глава МВД заявил, что в крайнем случае он готов обратиться в суд с прошением о ликвидации юридического лица ЭПЦ МП, но закрывать приходы, по его словам, никто не будет и свобода вероисповедания обеспечена в Эстонии всем верующим.
Перевод текста заявления Рийгикогу: Анастасия Тидо
Заявление Рийгикогу «О признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации»
Рийгикогу решительно осуждает войну Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию территорий, завоеванных в ходе агрессии. Террористический режим Путина, угрожающий ядерным оружием, стал самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире.
23 февраля 2022 года Рийгикогу призвал Евросоюз разработать меры, которые сделают невозможным для Российской Федерации распространение военной пропаганды и ненависти на национальной почве.
18 октября 2022 года Рийгикогу объявил правящий режим Российской Федерации террористическим, а Российскую Федерацию - государством, поддерживающим терроризм, действиям которого необходимо совместно противостоять.
23 ноября 2022 года Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой преднамеренные удары Российской Федерации по мирному населению и грубые нарушения прав человека и гуманитарных прав являются актами терроризма и военными преступлениями против населения Украины.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл публично поддержал агрессию террористического режима Российской Федерации после полномасштабной войны Российской Федерации против Украины в 2022 году.
Руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию «русского мира» как инструмент пропаганды для уничтожения последних остатков демократии в России, милитаризации российского общества и оправдания агрессии с целью расширения Российской Федерации на все территории, где Россия исторически доминировала, включая Украину.
27 марта 2024 года Всемирное русское народное собрание, созданное под эгидой Русской православной церкви и возглавляемое Московским патриархом, приняло программный документ «Настоящее и будущее Русского мира», согласно которому военная агрессия, развязанная против Украины, является «священной войной» против Украины и против всего западного мира.
Кроме того, сферой влияния Российской Федерации считается более широкое пространство, чем бывшая Российская империя. В обращениях Московского патриархата содержится угроза безопасности и стабильности Эстонии, а также прямая угроза общественному и конституционному порядку в Эстонии.
Согласно законам Эстонской Республики и общепризнанным принципам международного права призыв к войне или применение вооруженной силы любым другим способом является преступлением.
Как демократическая страна, Эстонская Республика выступает за свободу вероисповедания. Государство должно обеспечить возможность свободного выбора религии, которую исповедует человек.
В современном мире государство также должно защищать людей от террористической и другой пропаганды ненависти и призывов к насилию. Защита от подобной пропаганды касается и живущих в Эстонии православных верующих, независимо от языка, национальности и вероисповедания.
Рийгикогу выражает возмущение по поводу злоупотреблений, искажения религии и православной традиции со стороны Московского патриархата и нынешнего российского режима. Учитывая действия Московского патриархата, существует большая опасность воздействия на людей в этом псевдорелигиозном контексте.
Рийгикогу считает неприемлемыми действия Московского патриархата как организации, оправдывающей и поддерживающей агрессию Российской Федерации.
Исходя из этого, Рийгикогу считает необходимым объявить Московский патриархат организацией, поддерживающей военную агрессию РФ. Рийгикогу призывает все страны и международное сообщество прекратить враждебное влияние Московского патриархата.
Рийгикогу также подчеркивает, что провозглашение Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию РФ, касается Московского патриархата как института и органа управления, а не людей, которые следуют православным традициям.
Православные объединения и общины также должны оценить угрозу общественному порядку и своим членам от деятельности враждебного влияния, а также предпринять необходимые шаги для разрыва связей с Московским патриархатом.
Конституционное право на свободу вероисповедания в Эстонской Республике должно быть сохранено с учетом прав и свобод всех проживающих здесь людей.