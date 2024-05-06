Патриарх Московский и всея Руси Кирилл публично поддержал агрессию террористического режима Российской Федерации после полномасштабной войны Российской Федерации против Украины в 2022 году.

Руководство Московского патриархата и патриарх Кирилл используют идеологию «русского мира» как инструмент пропаганды для уничтожения последних остатков демократии в России, милитаризации российского общества и оправдания агрессии с целью расширения Российской Федерации на все территории, где Россия исторически доминировала, включая Украину.

27 марта 2024 года Всемирное русское народное собрание, созданное под эгидой Русской православной церкви и возглавляемое Московским патриархом, приняло программный документ «Настоящее и будущее Русского мира», согласно которому военная агрессия, развязанная против Украины, является «священной войной» против Украины и против всего западного мира.

Кроме того, сферой влияния Российской Федерации считается более широкое пространство, чем бывшая Российская империя. В обращениях Московского патриархата содержится угроза безопасности и стабильности Эстонии, а также прямая угроза общественному и конституционному порядку в Эстонии.

Согласно законам Эстонской Республики и общепризнанным принципам международного права призыв к войне или применение вооруженной силы любым другим способом является преступлением.

Как демократическая страна, Эстонская Республика выступает за свободу вероисповедания. Государство должно обеспечить возможность свободного выбора религии, которую исповедует человек.