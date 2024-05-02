МВД: перед выборами в Европарламент следует проверить свои данные в регистре народонаселения

Перевод: Павел Соболев

Энель Пунгас, руководитель отдела по делам народонаселения Министерства внутренних дел, пояснила, что избиратель будет внесен в список избирателей 10 мая на основании данных регистра народонаселения. «Если у человека нет данных о месте жительства в регистре народонаселения, его не включат в список избирателей и он не сможет участвовать в выборах», - сказала Пунгас.

Она добавила, что в последнюю неделю мая Министерство внутренних дел разошлет избирателям информационный листок о выборах, в котором содержится общая информация о праве голоса и расположении помещений для голосования в муниципалитете, где проживает избиратель, или, в случае Таллинна, в конкретной части города.

По данным министерства, быстрее всего зарегистрировать смену места жительства можно на портале электронных услуг регистра народонаселения. Уведомление о месте жительства также можно подать в муниципалитет или городскую управу по месту жительства, или отправить по почте. Информационный лист отправляется на адрес электронной почты, указанный в регистре народонаселения, или, если он не указан, в реальный почтовый ящик. Информационный бюллетень о выборах поступит к избирателям не позднее 30 мая.

Граждане Эстонии, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста, могут голосовать за эстонских кандидатов на выборах в Европейский парламент. Граждане других стран Европейского союза, проживающие в Эстонии, также могут проголосовать здесь, если они подали заявление о голосовании в Эстонии.

Если гражданин Эстонии постоянно проживает в другом государстве-члене Европейского союза и подал заявку на голосование за кандидатов страны проживания, он больше не может голосовать за кандидатов от Эстонии.

Выборы в Европарламент пройдут в воскресенье, 9 июня. Избирательная неделя стартует в понедельник, 3 июня, проголосовать можно будет как заранее, так и посредством электронного голосования до субботы. В воскресный день выборов проголосовать можно будет только путем заполнения бумажного бюллетеня.