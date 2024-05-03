Rus.Postimees еще семь месяцев назад рассказывал историю жительницы Эстонии Лауры Василевской, которая пытается выйти из гражданства России. Несмотря на выполнение необходимых условий, женщине так и не удалось расстаться с российским гражданством. Дипломаты искусственно препятствуют жителям Эстонии, которые стремятся порвать с РФ.
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«России нужны свои граждане в Эстонии, чтобы было кого "спасать"»: таллиннка о невозможности выйти из гражданства РФ
Лаура Василевская летом 2023 года подробно рассказывала Rus.Postimees, когда и почему она взяла российское гражданство, почему она решила от него отказаться и что этому мешает. Весной 2024 года ей все-таки удалось попасть на прием в посольство РФ, но, несмотря на выполнение требований российской бюрократии, девушка вышла из здания на улице Пикк в слезах, оставшись россиянкой. Мы снова с ней поговорили.