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«России нужны свои граждане в Эстонии, чтобы было кого "спасать"»: таллиннка о невозможности выйти из гражданства РФ

Иван Скрябин
, журналист
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Житель Донецка (Украина) позирует для фото, выглядывая через окошко макета российского паспорта. 12 июня 2019 года.
Житель Донецка (Украина) позирует для фото, выглядывая через окошко макета российского паспорта. 12 июня 2019 года. Фото: SCANPIX

Rus.Postimees еще семь месяцев назад рассказывал историю жительницы Эстонии Лауры Василевской, которая пытается выйти из гражданства России. Несмотря на выполнение необходимых условий, женщине так и не удалось расстаться с российским гражданством. Дипломаты искусственно препятствуют жителям Эстонии, которые стремятся порвать с РФ.

Лаура Василевская летом 2023 года подробно рассказывала Rus.Postimees, когда и почему она взяла российское гражданство, почему она решила от него отказаться и что этому мешает. Весной 2024 года ей все-таки удалось попасть на прием в посольство РФ, но, несмотря на выполнение требований российской бюрократии, девушка вышла из здания на улице Пикк в слезах, оставшись россиянкой. Мы снова с ней поговорили.

Жительница Эстонии Лаура Василевская не оставляет своих попыток выйти из гражданства РФ. Спустя полгода после первого рассказа журналисту Rus.Postimees о невозможности отказаться от паспорта России, женщина рассказала, каким способом дипломаты РФ продолжают удерживать эстонских россиян в российском гражданстве. Май 2024 года.
Жительница Эстонии Лаура Василевская не оставляет своих попыток выйти из гражданства РФ. Спустя полгода после первого рассказа журналисту Rus.Postimees о невозможности отказаться от паспорта России, женщина рассказала, каким способом дипломаты РФ продолжают удерживать эстонских россиян в российском гражданстве. Май 2024 года. Фото: из личного архива Лауры Василевской
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