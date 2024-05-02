Рийгикогу принял в первом чтении законопроект о налоге на сладкие напитки

Согласно законопроекту, налогом облагается и использование подсластителей в напитках. Длительное употребление подсластителей также может увеличить риск, например, сердечно-сосудистых заболеваний и других видов диабета, а ВОЗ не рекомендует использовать подсластители для контроля массы тела.

Согласно законопроекту, с 2026 года налогом будут облагаться те подслащенные напитки, в которых содержание сахара составляет не менее 5 граммов на 100 миллилитров напитка и/или в которые добавлен подсластитель. Ставка налога зависит от того, сколько сахара содержится в напитке и используются ли подсластители: напитки с содержанием сахара менее 8 граммов на 100 миллилитров облагаются ставкой налога в размере 15 центов за литр, напитки с содержанием сахара более 8 граммов на 100 миллилитров облагаются налогом по ставке 45 центов за литр. Если напиток содержит подсластитель, ставка налога составляет 15 центов за литр.

От налога освобождаются фруктовые, ягодные и овощные соки без добавления сахара и подсластителей. От налога также освобождаются молоко, молочные продукты и травяные напитки, употребляемые вместо молока. Такие продукты не облагаются налогом, поскольку являются важной частью полноценного и сбалансированного рациона питания.

Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2026 года. Согласно прогнозу, в 2026 году госбюджет получит от налога почти 25 млн евро. Согласно предположениям, налоговые поступления в ближайшие годы уменьшатся, поскольку налогообложение сладких напитков приведет к тому, что люди будут потреблять меньше сладких напитков.