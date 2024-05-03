Спортсменов с российским и белорусским гражданством не пустили на соревнования в Эстонию. Законно ли это?

В редакцию RusPostimees обратился читатель с вопросом – законно ли не пускать на соревнования в Эстонию спортсменов с гражданством России и Беларуси.

«Совсем скоро, 11 мая, стартует чемпионат Эстонии по уличному танцу. И в условиях участия организаторы на страничке мероприятия в Facebook написали прямым текстом, что спортсмены из России и Беларуси не могут принять участие в этих соревнованиях. На каких основаниях организаторы препятствуют спортсменам из этих стран выступить на Estonian Open?», - пишет возмущенный читатель.