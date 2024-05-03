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Спортсменов с российским и белорусским гражданством не пустили на соревнования в Эстонию. Законно ли это?

Инна Мельникова
, cпортивный редактор
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В своем объявлении организаторы чемпионата максимально ясно оговаривают все условия.
В своем объявлении организаторы чемпионата максимально ясно оговаривают все условия. Фото: Postimees

В редакцию RusPostimees обратился читатель с вопросом – законно ли не пускать на соревнования в Эстонию спортсменов с гражданством России и Беларуси.

«Совсем скоро, 11 мая, стартует чемпионат Эстонии по уличному танцу. И в условиях участия организаторы на страничке мероприятия в Facebook написали прямым текстом, что спортсмены из России и Беларуси не могут принять участие в этих соревнованиях. На каких основаниях организаторы препятствуют спортсменам из этих стран выступить на Estonian Open?», - пишет возмущенный читатель.

Не секрет, что с момента, когда Россия развязала войну против Украины, в числе прочего санкции были наложены и на спортсменов из стран-агрессоров (Белоруссия также стала называться страной-агрессором за поддержку действий России) – они были отстранены на неопределенный срок от международных соревнований.

Эстония также поддержала международное вето. Например, в 2022 году в страну на Rally Estonia не пустили экипаж российских гонщиков, представители России и Беларуси не могут принимать участия в соревнованиях, проводимых на территории Эстонии.

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