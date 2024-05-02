Ситуация на фронте продолжает стремительно ухудшаться в одном критическом секторе, и это может свидетельствовать о том, что в ближайшие недели негативных новостей может стать еще больше, пишет военный обозреватель и депутат Рийгикогу Игорь Таро («Ээсти 200»).
УКРАИНСКИЙ ДНЕВНИК ИГОРЯ ТАРО ⟩ Украина заметно опоздала с мобилизацией
Перевод: Ева Ойжинская
Украина заметно опоздала с мобилизацией: по меньшей мере настолько же, насколько опоздала помощь в виде оружия от союзников. Однако проблемы могут возникнуть и в других областях.
В Купянском районе украинская оборона до сих пор держалась достаточно хорошо. Российские оккупанты пытались развивать атаки в районе Кисловки, но не добились значительных результатов. Согласно имеющимся данным, российское командование перебрасывает части Псковской дивизии с самого дальнего южного фронта в район Купянска, планируя развивать дальнейшее наступление, но в настоящее время россияне не добились там никаких успехов.
На юге в направлении Лимана тактический успех сопутствует скорее украинцам, которые вернули несколько позиций на восточной окраине деревни Ямполовка. Давление на направлении Кременная-Лиман со стороны россиян остается постоянным и продолжающимся. Их долгосрочный план, несомненно, заключается в том, чтобы снова захватить Лиман и соединить фронты Лимана и Бахмута, так что активность там будет продолжаться.
В районе Часов Яр идут ожесточенные бои, поскольку российские оккупанты, вероятно, сосредоточили там второй по мощности контингент после направления Авдеевка. Россияне пытались обойти украинскую оборону дугой через Богдановку и Ивановское и продолжают пытаться атаковать Часов Яр, но пока безрезультатно. Украинцы смогли стабилизировать фронт в этом районе.
Наступление на Очеретинском направлении к северу от Авдеевки оказалось настоящей проблемой для украинцев, поскольку после отступления местной бригады россияне смогли довольно быстро продвинуться. На сегодняшний день на востоке также заняты села Керамик и Новокалиново, и есть опасения, что ими дело не ограничится.
Передовые российские подразделения находятся в десяти километрах от трассы Покровск-Константиновка-Часов Яр и, по всей вероятности, направятся к ней, чтобы отрезать украинскую армию от местного маршрута снабжения. Если такое продвижение состоится, то в лапах российских оккупантов попадет район населенных пунктов Торецк-Нью Йорк, поскольку с юга россияне одновременно продвигаются к Часовому Яру, что является встречным движением в направлении Очеретино наступления.
Окружая новые районы и расширяя таким образом линию фронта, российские оккупанты открывали себе путь к новым городам, таким как Покровск, Константиновка, а затем и Краматорск и Славянск, если россиянам удастся продвинуться и в сторону Лимана.
Предварительная оценка относительно длящейся уже некоторое время неблагоприятной ситуации может заключаться в том, что россиянам удалось найти слабое место. Они долго оказывали давление по всему фронту и, найдя менее укрепленное место, оперативно направили туда резервные подразделения с других участков фронта. Теперь видно, что сразу после начала продвижения в этот район было переброшено множество новых подразделений из других мест.
Украинской стороне, вероятно, кажется несколько странным то, как россиянам удалось так оперативно перебросить эти резервы и почему украинцы не могут продвигаться так же быстро. Факт в том, что скорость маневрирования украинцев на фронте в настоящее время уступает скорости россиян.
Это также объясняют проблемами управления: в частности, сменой командующего ВСУ и многих командиров на уровне бригад. С приходом новых людей всегда наступает период путаницы и требуется время на то, что ввести их в курс дела, а этого украинская армия в данный момент позволить себе не может.
На южном фронте ситуация в целом стабильна. Только в районе Урожайного, на бывшей линии наступления на Бердянском направлении, россияне смогли продвинуться на несколько сотен метров. Другие направления в окрестностях Угледара стабильны, а плацдарм Работино остается практически неизменным. История с Работино заключается в том, что там больше нет мест для позиций. Есть только каменное поле, и кто бы ни занял там позицию, он тут же попадет под огонь с закрытых позиций со стороны противника. Так что россияне могут время от времени появляться на окраинах Работино, но закрепиться там сейчас практически невозможно.
Плацдарм на восточном берегу Днепра должен выстоять, хотя атаки на него продолжаются каждый день.
С островом Нестрига в дельте Днепра возникло некоторое недопонимание: командующий Вооруженными силами Украины объявил о его освобождении, но, как утверждается, сделал это слишком рано, после чего началась более интенсивная стрельба и попытки высадки десанта со стороны России. Таким образом, сейчас за остров идет ожесточенная борьба.
Впереди могут быть трудные времена
Подводя итог, можно сказать, что начинает вырисовываться возможный план летнего наступления российских оккупантов. Вероятно, они попытаются развить успешные наступательные действия в районе Авдеевки и Часового Яра. Кроме того, вероятно, они активизируются и в других местах.
Также имеется информация о концентрации российских формирований в районах Белгородской и Курской областей, что позволит им проводить дестабилизирующие действия у границы Украины вне активного фронта, и, следовательно, эти действия будут иметь дестабилизирующий характер.
Как намекнул командующий украинской военной разведкой Кирилл Буданов, возможно, впереди еще более трудные времена. К этой оценке стоит отнестись серьезно. Очень многое действительно зависит от того, как Украина реализует свой Закон о мобилизации и что произойдет с обещанной военной помощью от союзников: как быстро и в каких объемах она поступит.