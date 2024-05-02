УКРАИНСКИЙ ДНЕВНИК ИГОРЯ ТАРО Украина заметно опоздала с мобилизацией

Передовые российские подразделения находятся в десяти километрах от трассы Покровск-Константиновка-Часов Яр и, по всей вероятности, направятся к ней, чтобы отрезать украинскую армию от местного маршрута снабжения. Если такое продвижение состоится, то в лапах российских оккупантов попадет район населенных пунктов Торецк-Нью Йорк, поскольку с юга россияне одновременно продвигаются к Часовому Яру, что является встречным движением в направлении Очеретино наступления.

Окружая новые районы и расширяя таким образом линию фронта, российские оккупанты открывали себе путь к новым городам, таким как Покровск, Константиновка, а затем и Краматорск и Славянск, если россиянам удастся продвинуться и в сторону Лимана.

Предварительная оценка относительно длящейся уже некоторое время неблагоприятной ситуации может заключаться в том, что россиянам удалось найти слабое место. Они долго оказывали давление по всему фронту и, найдя менее укрепленное место, оперативно направили туда резервные подразделения с других участков фронта. Теперь видно, что сразу после начала продвижения в этот район было переброшено множество новых подразделений из других мест.

Украинской стороне, вероятно, кажется несколько странным то, как россиянам удалось так оперативно перебросить эти резервы и почему украинцы не могут продвигаться так же быстро. Факт в том, что скорость маневрирования украинцев на фронте в настоящее время уступает скорости россиян.

Украинский солдат на линии фронта в Донецкой области. Фото: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO/Reuters/Scanpix