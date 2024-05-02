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Торговая сеть: теплая погода побуждает людей массово покупать мороженое

rus.postimees.ee
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Производство мороженого. Иллюстративное фото.
Производство мороженого. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter / Postimees / Scanpix

Первая в этом году по-настоящему теплая погода в выходные и праздничные дни способствовала росту продаж мороженого. В среду продажи мороженого в магазинах сети Prisma в Эстонии были выше прошлогоднего показателя в этот день на целых 43 процента.

Перевод: Павел Соболев

По словам представителя Prisma Кятлин Хеймонен, мороженое - это категория продуктов, в случае которой погода имеет определенное влияние на продажи, но эстонцы вообще большие любители мороженого, поэтому существенного падения продаж холодной весной не присходит. По сравнению с прошлогодним периодом с января по март розничные продажи мороженого в Prisma выросли на пять процентов. Вчера, когда жители Эстонии отмечали праздник весны, объем продаж мороженого увеличился на целых 43 процента по сравнению с 1 мая прошлого года.

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