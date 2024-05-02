КОЛОНКА POSTIMEES Грузия должна сделать выбор между Западом и Востоком

Перевод: Ева Ойжинская

Люди вышли на улицы Грузии в знак протеста против законопроекта о так называемом внешнем влиянии. Согласно законопроекту, любая ассоциация, которая получает более 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, будет объявлена иностранным агентом.

Противники законопроекта называют его «российским законом», ссылаясь на существование аналогичного закона в России. Хотя никто не оспаривает необходимость борьбы с иностранным влиянием, российская версия этого закона фактически поможет властям маргинализировать критиков правительства. Понятно, что грузины не хотят повторения подобного в своей стране.

Правительство Грузии, хоть и помогало Украине, одновременно старалось сохранить экономические связи с Россией. Полномасштабная война в Украине и российско-грузинская война 2008 года показали, что маневрирование между Западом и Россией невозможно. Нельзя усидеть сразу на двух стульях.

Это особенно актуально сейчас, когда Европейский союз решительно осудил российскую агрессию против Украины, а также ввел санкции против России. В декабре Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз, что предполагает приверженность определенным ценностям.