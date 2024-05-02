Грузия должна решить, хочет ли она быть частью Запада и, следовательно, демократическим государством, или же попасть под влиянием России с ее авторитаризмом.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Грузия должна сделать выбор между Западом и Востоком
Перевод: Ева Ойжинская
Люди вышли на улицы Грузии в знак протеста против законопроекта о так называемом внешнем влиянии. Согласно законопроекту, любая ассоциация, которая получает более 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, будет объявлена иностранным агентом.
Противники законопроекта называют его «российским законом», ссылаясь на существование аналогичного закона в России. Хотя никто не оспаривает необходимость борьбы с иностранным влиянием, российская версия этого закона фактически поможет властям маргинализировать критиков правительства. Понятно, что грузины не хотят повторения подобного в своей стране.
Правительство Грузии, хоть и помогало Украине, одновременно старалось сохранить экономические связи с Россией. Полномасштабная война в Украине и российско-грузинская война 2008 года показали, что маневрирование между Западом и Россией невозможно. Нельзя усидеть сразу на двух стульях.
Это особенно актуально сейчас, когда Европейский союз решительно осудил российскую агрессию против Украины, а также ввел санкции против России. В декабре Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз, что предполагает приверженность определенным ценностям.
К этим ценностям определенно не относится разгон мирных демонстрантов с применением слезоточивого газа и резиновых дубинок. Грузия должна понимать, что Россия в настоящее время рассматривает Европейский союз как враждебное объединение, поэтому статус кандидата на вступление Грузии также не вызывает одобрения со стороны Москвы. Кроме того, Грузия вызывает подозрения в глазах России уже только из-за «революции роз» 2003 года. Так называемые цветные революции - это красная тряпка для Кремля.
Грузия должна понимать, что Россия в настоящее время рассматривает Европейский союз как враждебное объединение, поэтому статус кандидата на вступление Грузии также не вызывает одобрения со стороны Москвы
В конце концов, Армения может стать для Грузии наглядным примером, к чему может привести союз с Россией или опора на предполагаемую помощь Москвы. Война в Украине настолько ослабила Россию, что никто не встал на защиту Армении, когда Азербайджан вторгся в Нагорный Карабах. Сейчас Россия оккупирует примерно одну пятую территории Грузии. Да, Запад также медленно и нерешительно помогал Украине, но, тем не менее, помощь была оказана. Россия же не сделала ничего, чтобы помочь Армении.
Если Грузия действительно хочет вступить в Евросоюз, ей необходимо избавиться от недемократических ценностей, повернуться лицом к Западу и начать серьезную работу по реформированию своей страны. Эстония находится в Европейском союзе уже 20 лет, но и здесь была проделана огромная работа, чтобы попасть в объединение и остаться в нем. Грузия должна сделать то же самое.