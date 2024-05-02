Олимпийский комитет Эстонии наградит Марие Калдвеэ и Харри Лилля, завоевавших серебряные медали на чемпионате мира по керлингу в смешанном парном разряде в Эстерсунде (Швеция) призовыми в размере 10 000 евро каждому.
Завоевавшие серебро на чемпионате мира керлеры получат от ЭОК внушительные призовые
Помимо спортсменов, ЭОК также премирует 2500 евро и их вспомогательный персонал - тренера Томи Рантамяке, физиотерапевта Сирли Хинн, спортивного психолога Снежану Столярову и тренера по силовой подготовке Генеса-Дейвида Пикана.
Калдвеэ-Лилль вошли в историю эстонского спорта, потому что никогда ранее эстонцы не выигрывали медали в титульных соревнованиях по керлингу. Кроме того, спортсмены заработали и немало олимпийских очков, что поможет получить путевки на зимнюю Олимпиаду в Италии.