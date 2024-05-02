Завоевавшие серебро на чемпионате мира керлеры получат от ЭОК внушительные призовые

Помимо спортсменов, ЭОК также премирует 2500 евро и их вспомогательный персонал - тренера Томи Рантамяке, физиотерапевта Сирли Хинн, спортивного психолога Снежану Столярову и тренера по силовой подготовке Генеса-Дейвида Пикана.

Калдвеэ-Лилль вошли в историю эстонского спорта, потому что никогда ранее эстонцы не выигрывали медали в титульных соревнованиях по керлингу. Кроме того, спортсмены заработали и немало олимпийских очков, что поможет получить путевки на зимнюю Олимпиаду в Италии.