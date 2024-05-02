«Глобальный саммит мира» по формуле Зеленского. Чего от него ожидать, а чего – точно нет

«Обсуждать какие-то вопросы без участия России можно, а то и нужно, если мы хотим сформулировать свою позицию на будущих мирных переговорах, которые будут проходить уже за одним столом с Россией, и согласовать эту позицию с теми, кто видит мир так же, как мы (Украина)», - продолжает Анна Шелест.

Война. Фото: Getty Images

Задачу-максимум «мирного саммита» еще в сентябре прошлого года сформулировал заместитель Андрея Ермака Игорь Жовква: в интервью «Укринформу» он заявил, что проведение этого саммита должно утвердить «монополию» именно украинского мирного плана. «После этого саммита не появится уже ни одного другого альтернативного плана!» - заявил тогда он.

Реалистичной задачей учредительного «мирного саммита» собеседники Би-би-си называют разработку конкретного предложения, которое, с одной стороны, охватывало бы максимальное количество пунктов «формулы мира», а с другой - под которым прямо сейчас готовы были бы подписаться максимальное число стран мира (и, соответственно, чтобы их обязательство поддерживать Украину в соответствующих сферах и в будущем было документально зафиксировано). Таким образом, осторожно предполагают собеседники Би-би-си, результатом саммита вполне может быть определенная модификация «формулы мира Зеленского».

В любом случае, интенсивная и многосторонняя работа над проектом итогового документа саммита продолжается прямо сейчас.