AirBaltic начнет осуществлять полеты из Таллинна по трем новым направлениям

Рейсы в Данию и Болгарию будут выполняться два раза в неделю, на Мальту - один раз. Первый рейс в Данию запланирован на 2 мая. Рейсы на Мальту начнутся 4 мая, а в Болгарию - 25 мая.

«Новые рейсы в Биллунн, на Мальту и в Бургас предлагают как городской отдых, так и возможность насладиться летним теплом и красотой природы. Кроме того, в этот летний сезон мы расширяем сеть маршрутов AirBaltic, добавляя новые направления в Центральную и Южную Европу, а также увеличивая частоту полетов в другие европейские направления, доступные как прямыми рейсами из Таллинна, так и через Ригу», - сообщил председатель правления и президент AirBaltic Мартин Гаусс.