Авиакомпания AirBaltic в летнем сезоне 2024 года предложит рейсы из Таллинна по новым направлениям. Начиная с мая, AirBaltic будет осуществлять полеты в Биллунн (Дания), Мальту и Бургас (Болгария).
AirBaltic начнет осуществлять полеты из Таллинна по трем новым направлениям
Рейсы в Данию и Болгарию будут выполняться два раза в неделю, на Мальту - один раз. Первый рейс в Данию запланирован на 2 мая. Рейсы на Мальту начнутся 4 мая, а в Болгарию - 25 мая.
«Новые рейсы в Биллунн, на Мальту и в Бургас предлагают как городской отдых, так и возможность насладиться летним теплом и красотой природы. Кроме того, в этот летний сезон мы расширяем сеть маршрутов AirBaltic, добавляя новые направления в Центральную и Южную Европу, а также увеличивая частоту полетов в другие европейские направления, доступные как прямыми рейсами из Таллинна, так и через Ригу», - сообщил председатель правления и президент AirBaltic Мартин Гаусс.
Член правления Таллинского аэропорта Ээро Пяргмяэ добавил, что Биллунн - определенно наиболее подходящее направление для семей с детьми, поскольку там находится Леголенд.