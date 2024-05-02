Незадолго до конкурса Евровидения в Мальме местная полиция разрешила сжечь в центре города Коран

Rus.Postimees.eeЗа рубежомДля подписчиковНезадолго до конкурса Евровидения в Мальме местная полиция разрешила сжечь в центре города КоранPostimees2 мая 2024, 14:18CopyКоран. Фото: Ameer Al-Mohammedawi/DPA/ScanpixМестная полиция дала разрешение сжечь Коран на городской площади города Мальме, принимающего Евровидение.Перевод: Павел Соболев«Это правда, что мы дали согласие на завтрашнее публичное собрание», - заявил представитель полиции Филип Аннас. Митинг зарегистрирован на городской площади Густава Адольфа, сообщает Göteborgsposten.КомментарииCopyКлючевые слова ЕвровидениеШвецияКоранМальмёевровидение-2024сожжение корана