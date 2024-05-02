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Незадолго до конкурса Евровидения в Мальме местная полиция разрешила сжечь в центре города Коран

Postimees
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Коран.
Коран. Фото: Ameer Al-Mohammedawi/DPA/Scanpix

Местная полиция дала разрешение сжечь Коран на городской площади города Мальме, принимающего Евровидение.

Перевод: Павел Соболев

«Это правда, что мы дали согласие на завтрашнее публичное собрание», - заявил представитель полиции Филип Аннас. Митинг зарегистрирован на городской площади Густава Адольфа, сообщает Göteborgsposten.

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