Пт, 3.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Похитили, сбрили волосы, напоили мочой: поступки членов закрепляющейся в Эстонии ультраправой группировки шокируют

Kuuuurija
Copy
Фото: telegram

В апреле Delfi рассказывал о том, как в Эстонии закрепляется правоэкстремистская группировка Active Club Estonia, вербующая в свои ряды несовершеннолетних юношей и подстрекающая их к совершению преступлений. Журналистам Kuuuurija удалось поговорить с одним из членов группировки, 18-летним юношей из Тюри, который недавно был осужден за самосуд над предполагаемым педофилом.

Но сначала о самой группировке. По оценке Полиции безопасности (КаПо), Active Club Estonia, действующий в стране, является частью международной ультраправой сети Active Club.

Группировка действует под видом тренировочного клуба, и ею руководят ультраправые молодые люди с криминальным прошлым и психическими расстройствами, цель которых - подготовка к гражданской войне по расовому или иным признакам (на манер американской «бугалу»), утверждают в КаПо. По мнению КаПо, Active Club подражает движению, зародившемуся в России.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх