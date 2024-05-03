Похитили, сбрили волосы, напоили мочой: поступки членов закрепляющейся в Эстонии ультраправой группировки шокируют

В апреле Delfi рассказывал о том, как в Эстонии закрепляется правоэкстремистская группировка Active Club Estonia, вербующая в свои ряды несовершеннолетних юношей и подстрекающая их к совершению преступлений. Журналистам Kuuuurija удалось поговорить с одним из членов группировки, 18-летним юношей из Тюри, который недавно был осужден за самосуд над предполагаемым педофилом.