В четверг правительство одобрило законопроект о внесении поправок в Закон об охране детства, целью которого является выявление и поддержка нуждающихся детей на ранней стадии, а также улучшение сотрудничества между различными сферами.
Изменения в Законе об охране детства: учителям и тренерам придется быть еще более внимательными
Перевод: Анита Авакова
В Министерстве социальных дел отметили, что в будущем специалисты, работающие с детьми, к примеру учителя, врачи и тренеры, должны проявлять особую внимательность, замечая потребность ребенка в помощи, информируя об этом и передавая необходимые данные.
Хотя закон уже обязывает всех сообщать о нуждающемся в помощи ребенке, на практике, по словам представителей министерства, многие случаи становятся известны органам защиты детей слишком поздно.
«Чтобы обеспечить заботу о детях и не допустить, чтобы потребность в помощи стала непреодолимой, важно выявить нуждающегося ребенка как можно раньше. Ключевую роль здесь играют специалисты, которые ежедневно работают с детьми в детском саду, школе или, например, в кружке по интересам. Благодаря этим изменениям мы хотим усилить сотрудничество между сферами и обмен информацией, чтобы помощь была быстрой и всеобъемлющей», - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ).
Надежда на привлечение новых попечительских семей и усыновителей
По данным Министерства социальных дел, еще одно важное изменение касается организации опорных услуг поддержки попечительских семей. Если до сих пор услуги по поддержке приемных семей, такие как психологическое консультирование и услуги групп поддержки, финансировались государством на проектной основе, то в будущем постоянное финансирование из госбюджета позволит приемным, опекунским и усыновительским семьям получать большую и более стабильную поддержку.
В том числе создается возможность для потока информации между системой здравоохранения и социальной системой, если у ребенка более серьезное состояние здоровья, например, диагноз рака, слепота на оба глаза, редкое заболевание, умственная отсталость или церебральный паралич.
Поскольку в таких ситуациях, помимо лечения, и ребенку, и семье необходима дополнительная помощь и поддерживающие услуги, информация будет передаваться в местное самоуправление, что поможет оказать семье своевременную и активную поддержку.
По данным министерства, в законе также более подробно описывается, в какой степени учреждения могут обрабатывать персональные данные в целях защиты детей. Чтобы помочь ребенку, прежде всего необходимо выяснить степень его потребности в помощи, для чего инспектор по защите детей собирает и анализирует различную информацию как о ребенке, так и о его семье.
«В настоящее время возникают ситуации, когда стороны по-разному понимают правила обмена данными. В будущем и родителю, и специалисту будет яснее, какие данные необходимо передавать и собирать в интересах ребенка», - говорится в пресс-релизе.
Большинство изменений вступят в силу после принятия закона, за исключением изменений, касающихся обязанности уведомлять специалистов, которые вступят в силу 1 января 2025 года, и изменений, касающихся опорных услуг для попечительских семей, которые вступят в силу 1 января 2026 года.
До этого времени опорные услуги для попечительских семей будут предоставляться на основании контрактов, уже заключенных с поставщиками услуг по результатам закупок.