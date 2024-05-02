Изменения в Законе об охране детства: учителям и тренерам придется быть еще более внимательными

Поскольку в таких ситуациях, помимо лечения, и ребенку, и семье необходима дополнительная помощь и поддерживающие услуги, информация будет передаваться в местное самоуправление, что поможет оказать семье своевременную и активную поддержку.

По данным министерства, в законе также более подробно описывается, в какой степени учреждения могут обрабатывать персональные данные в целях защиты детей. Чтобы помочь ребенку, прежде всего необходимо выяснить степень его потребности в помощи, для чего инспектор по защите детей собирает и анализирует различную информацию как о ребенке, так и о его семье.

«В настоящее время возникают ситуации, когда стороны по-разному понимают правила обмена данными. В будущем и родителю, и специалисту будет яснее, какие данные необходимо передавать и собирать в интересах ребенка», - говорится в пресс-релизе.

Большинство изменений вступят в силу после принятия закона, за исключением изменений, касающихся обязанности уведомлять специалистов, которые вступят в силу 1 января 2025 года, и изменений, касающихся опорных услуг для попечительских семей, которые вступят в силу 1 января 2026 года.

До этого времени опорные услуги для попечительских семей будут предоставляться на основании контрактов, уже заключенных с поставщиками услуг по результатам закупок.