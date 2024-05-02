На юге Эстонии дотла сгорел сарай, дачу по соседству с ним удалось спасти

Перевод: Павел Соболев

Во вторник примерно в 16.30 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Рахивере в волости Йыгева горит сарай, и что пожар угрожает близлежащим даче и сауне. Соседние постройки удалось спасти от огня, но сам сарай сгорел. Причина пожара пока не ясна.

В тот же день, около 16.00, спасатели отправились на улицу Раудроху в поселке Тырванди неподалеку от Тарту, чтобы потушить горевший мусор на площади примерно в 40 квадратных метров.

Незадолго до девяти часов вечера тоже во вторник спасатели отправились в деревню Тыйвере в волости Пыльтсамаа, чтобы потушить пожар, возникший в ходе неосторожного сожжения кучи веток. Местный житель сам пытался сдержать огонь с помощью садового шланга, но в итоге только спасателям удалось остановить распространение пламени.

Огонь успел распространиться почти на полгектара. Спасатели отмечают, что каждый сжигающий мусор или ветки человек обязан следить за тем, чтобы огонь не влиял на окружающую среду.