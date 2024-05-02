Правительство одобрило законопроект, запрещающий автомобилям останавливаться на тротуаре

Перевод: Сергей Светлов

Министр климата Кристен Михал отметил, что целью изменений является повышение безопасности менее защищенных участников движения и создание более четких правил использования легких транспортных средств.

«В дальнейшем остановка автомобилей на тротуаре разрешена только при наличии соответствующего дорожного знака, то есть тротуары останутся для пешеходов. Также будут установлены правила парковки для самокатов и предельный уровень алкоголя в крови для водителей легких индивидуальных средств передвижения. Для повышения безопасности менее защищенных участников движения в будущем транспортные средства должны проезжать мимо велосипедистов и водителей мопедов, соблюдая дистанцию не менее 1,5 метра», - сказал Михал.

Остановка транспортных средств на тротуарах в будущем будет запрещена, за исключением случаев, когда места для парковки или остановки обозначены дорожным знаком. Ранее существовал принцип, что на тротуаре можно остановиться для погрузки товара, даже если для этого нет предпосылок с точки зрения организации дорожного движения. Места для остановки и парковки для погрузки товара могут организовать местные власти, владелец земли, предприятие или, например, квартирное товарищество.

Правила парковки для легких транспортных средств будут изменены и станут более точными. В дальнейшем самокат нужно будет парковать параллельно краю тротуара, и, при отсутствии препятствий, не дальше, чем на 20 сантиметров от края велосипедной дорожки. Также при парковке легкого транспортного средства у дороги необходимо оставить для других участников движения участок дороги шириной не менее 1,5 метра.

Местное самоуправление получит право ограничивать скорость движения электросамокатов в местах, где это необходимо, например, у детских садов или на улицах с интенсивным движением.