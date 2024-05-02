В Эстонии будет создан фонд оборонной промышленности

Обширные изменения в ситуации с мировой безопасностью увеличили спрос на используемые в оборонной промышленности технологии. Правительство считает, что Эстония имеет выдающийся технологический сектор в европейском понимании и хорошие предпосылки для развития высокотехнологичных продуктов и услуг с экспортным потенциалом.

Оборонная промышленность отличается от других отраслей технологического сектора тесным сотрудничеством государства и предприятий, что предъявляет повышенные требования - такие как ограниченный круг потребителей продукции, исключительный экспортный режим и условия сбыта, повышенная угроза промышленный шпионаж и повышенные требования к безопасности, сообщили в правительственном управлении по связям с общественностью.

«Частные фонды как правило закрыты для всех видов оборонных инвестиций, им сложно привлечь капитал. У нас очень сильный технологический сектор для того, чтобы внедрять инновации в оборонную промышленность, но существуют рыночные препоны в доступе к капиталу. Чтобы преодолеть это, мы создадим фонд объемом 50 млн евро», - подтвердила премьер-министр Кая Каллас в четверг на пресс-конференции правительства.

«Средства, предусмотренные в бюджете Фонда предпринимательства и инноваций, мы будем использовать в качестве финансовой сделки с возможностью увеличения этой суммы в будущем. Помимо этого будет добавлен вклад частного сектора либо на уровне компании или субфонда», - уточнила Каллас.

Фондом будет управлять государственное учреждение Smartcap. Правительство приступит к содержательному и техническому решению фонда 4 июля.