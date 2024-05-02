Рийгикогу не успел принять заявление в отношении Московского патриархата в четверг

52 члена Рийгикогу инициировали проект заявления, которое объявляет Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию России, и решительно осуждает действия Патриархата по оправданию и разжиганию кровопролитной войны на Украине.

В проекте заявления говорится, что «27 марта 2024 года созданный под эгидой Русской Православной Церкви Всемирный русский народный собор, который возглавляет патриарх Кирилл, принял программный документ «Настоящее и будущее «Русского Мира», согласно которому военная агрессия против Украины названа священной войной как против Украины, так и всего западного мира. Документ также рассматривает все постсоветское пространство как входящее в сферу влияния Российской Федерации. Подобные призывы содержат в себе угрозу для безопасности и существования Эстонии, являясь прямой угрозой против конституционного строя и общественного порядка Эстонии».

В проекте также подчеркивается, что эстонское государство защищает принцип свободы вероисповедания, но должно защищать людей и от террористической и иной враждебной пропаганды, а также от призывов к насилию.

Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма в четверг попросил отложить рассмотрение заявления о Московском патриархате в Рийгикогу, поскольку день рассмотрения приходится на важные православные праздники.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что заявление не касается религиозных вопросов. По словам Ляэнеметса, Эстония, разумеется, не приурочивала подачу заявления к православным праздникам. «Это не связано с праздниками. Эстония не выбирала момент, когда Патриарх Московский Кирилл делал свои заявления, и с этого времени процесс пошел максимально быстро», - сказал Ляэнеметс.

Министр внутренних дел подчеркнул, что заявление Рийгикогу не связано с религией. «Напротив, в заявлении говорится, что религиозная свобода очень важна, и Эстония также защищает ее. В заявлении говорится об агрессии, ее поддержке и поддержке Кремля», - добавил Ляэнеметс.