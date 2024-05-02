Кая Каллас: в Вырумаа распространяются опасные и ложные утверждения

Как отметила Каллас, это повод для беспокойства, и цель такой дезинформации - напугать людей и разжечь вражду против союзников Эстонии.

Хотя, по словам Каллас, ее встречи в Вырумаа были напряженными, она продолжит посещать разные места Эстонии, независимо от того, ждут ее там цветы или совсем иные эмоции.

«Во время этих встреч я обнаружила, что часто оказываюсь единственным премьер-министром, которому удавалось встречаться с людьми», - сказала Каллас.

По ее мнению, создается впечатление, что политики вспоминают о людях только перед выборами, а так быть не должно: «Объяснять свои решения нужно в любое время и нужно быть готовыми к резкой критике».