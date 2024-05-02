Социал-демократы избрали нового главу своей фракции в горсобрании Таллинна

«Для меня, как члена городского собрания и лидера фракции, по-прежнему важны переход Таллинна к экономике замкнутого цикла и преодоление климатического кризиса. Это будут ключевые вопросы в ближайшие годы, которые все больше будут влиять не только на окружающую нас среду, но и на благополучие, здоровье и доходы горожан. Точно так же компании, которые заботятся об окружающей среде и экономно используют ресурсы, имеют постоянно растущее преимущество в международной конкуренции. Повышая эту конкурентоспособность, мы создаем предпосылки для того, что в будущем в Таллинне будет создано больше умных и хорошо оплачиваемых рабочих мест», - сказал Вимм.