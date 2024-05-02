Йоозеп Вимм избран председателем фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании. Посты заместителей главы фракции остались за Марис Сильд (председателем горсобрания) и Кадри Кыусаар.
Социал-демократы избрали нового главу своей фракции в горсобрании Таллинна
Перевод: Павел Соболев
«Для меня, как члена городского собрания и лидера фракции, по-прежнему важны переход Таллинна к экономике замкнутого цикла и преодоление климатического кризиса. Это будут ключевые вопросы в ближайшие годы, которые все больше будут влиять не только на окружающую нас среду, но и на благополучие, здоровье и доходы горожан. Точно так же компании, которые заботятся об окружающей среде и экономно используют ресурсы, имеют постоянно растущее преимущество в международной конкуренции. Повышая эту конкурентоспособность, мы создаем предпосылки для того, что в будущем в Таллинне будет создано больше умных и хорошо оплачиваемых рабочих мест», - сказал Вимм.
Вимм работал вице-мэром Таллинна, сферами его ответственности были предпринимательство, экономика замкнутого цикла, инновации и туризм. Он был советником министра здравоохранения, работал в Фонде интеграции и в Министерстве социальных дел. Йоозеп Вимм получил степень магистра международной политической экономии в Стокгольмском университете и степень бакалавра в Таллиннском университете, где он изучал новейшую историю и международные отношения. Он является выпускником гимназии Густава Адольфа.
Фракцию Социал-демократической партии в горсобрании столицы до 14 апреля возглавлял избранный мэром Таллинна Евгений Осиновский.