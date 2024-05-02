В Латвии резко увеличивают штрафы, назначаемые водителям-лихачам

Перевод: Павел Соболев

Первоначальный вариант поправок в закон представили депутаты из фракции «Нового Единства».

Согласно обновленному закону, за превышение разрешенной скорости движения в диапазоне 61-70 км/ч на мопедах, мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях полной массой не более 7,5 тонн может грозить штраф в размере 720-960 евро (ранее 360-480 евро) и лишение прав на управление транспортным средством на срок до девяти месяцев (сейчас - до шести мецсяцев).

За превышение разрешенной скорости в черте населенного пункта водители будут штрафоваться на 1040-1400 евро (сейчас - 540-680 евро) и лишаться прав на управление автомобилем на срок от 9 до 12 месяцев.

В случаях превышения разрешенной скорости движения до величины выше 70 км/ч будет наложен штраф в размере 1400-2000 евро, а лишение прав будет назначаться на срок от 12 до 36 месяцев. Это касается водителей всех транспортных средств, независимо от массы транспортного средства.

За управление транспортным средством во время действия наказания в виде лишения прав налагается штраф от 280 до 700 евро.

Штраф за препятствование водителю обгоняющего транспортного средства путем увеличения скорости или изменения траектории движения будет увеличен с 40 до 55 евро.

Штраф за обгон на перекрестках будет увеличен также с 40 до 55 евро.

В законе также указано, что водителей будут штрафовать на 30 евро за парковку в местах, которые невозможно объехать, не нарушив правил дорожного движения.