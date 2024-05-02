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МНЕНИЕ Идеология «Русского мира» в ее нынешнем виде исходит не из Кремля, а от Кирилла

Ээрик-Нийлес Кроссь
, депутат Рийгикогу от Партии реформ
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Путин и попы.
Путин и попы. Фото: Alexander Shcherbak
  • С точки зрения эстонского законодательства ересь, разумеется, допускается
  • ЭПЦ МП потребуется время, чтобы понять суть идеологии «Русского мира»

Московская церковь публично, под руководством Патриарха и при участии большинства Синода, объявила так называемую идеологию «Русского мира» программой спасения России и призвала всех русских принять участие в «Священной войне» против западных сатанистов, пишет Ээрик-Нийлес Кроссь (Партия реформ).

«Здесь Московская церковь хочет быть здесь одновременно императорской церковью царской эпохи, Эстонской апостольской православной церковью и одновременно путинской церковью, сформированной Сталиным. Отсюда можно сделать только один вывод: церковный спор в Эстонии разрешится тогда, когда московская церковь снова превратится из политического инструмента в настоящую церковь или когда Эстонская Республика воссоединится с Россией на основании петиций, направленных в Москву».

Это то, что я писал в 2001 году, когда Русская Православная Церковь Московского Патриархата пыталась зарегистрироваться в Эстонии как та же Церковь, которая получила автономию от Константинополя в 1923 году, то есть как Эстонская Апостольская Православная Церковь.

Сейчас ситуация, с одной стороны, еще более ухудшилась.

Война против всего Запада

Московская церковь публично, под руководством Патриарха и при участии большинства Синода, объявила так называемую идеологию «Русского мира» программой спасения России и призвала всех русских принять участие в «Священной войне» «против западных сатанистов. Между тем, Константинопольский Патриарх и представительное количество православных авторитетов заняли четкую позицию по поводу учения «Русского мира»: это ересь против принципов православия.

С точки зрения эстонского законодательства ересь, разумеется, допускается. Подобно тому, как человек может поверить в целебное действие средства для устранения засоров, можно поверить, что «с ментальной и духовной точки зрения специальная военная операция – это Священная война, в которой Россия и ее жители выполняют миссию Катехона (кратко и очень упрощенно: предотвращают приход антихриста), защищая единое духовное пространство Святой Руси, защиты мира от натиска глобализма и от победы впавшего в сатанизм Запад».

Когда Путин создал фонд «Русский мир» в 2007 году, Кремль говорил о русском мире относительно по-светски, говорилось в числе прочего о культуре, языке и «мягкой силе»

Последняя цитата взята из Наказа Всемирного Русского Народного Собора «Настоящее и будущее Русского Мира», принятого 27 марта в Москве под патронажем Патриарха Кирилла. С разных сторон высказывались утверждения, что это заявление не имеет никакого отношения к московской церкви. Учитывая, что председателем Народного Собора является Патриарх Кирилл, заявление было подготовлено духовенством Патриархата и под руководством Кирилла, в его принятии участвовали 30 архиереев и большинство членов Синода, даже формально это ровно наоборот.

Этим заявлением завершилась двадцатилетняя формализация идеологии «Русского мира» и идеологическое объединение Кремля и Московского Патриархата. Кстати, идеология «Русского мира» в ее нынешнем фундаменталистском православном виде и исходит не из самого Кремля, а от Кирилла и его окружения.

Верить можно, но призывать к насилию – нет

Когда Путин создал фонд «Русский мир» в 2007 году, Кремль говорил о русском мире относительно по-светски, говорилось в числе прочего о культуре, языке и «мягкой силе». Кирилл стал активнее, чем раньше, говорить о «доктрине Русского мира» как о программе «второй христианизации России» сразу после того, как стал патриархом в 2009 году. Под Россией он имеет в виду всю каноническую территорию Московского Патриархата и всех, кто «духовно» связан с Россией по всему миру.

К 2013 году, когда Путин отмечал в Киеве 1025-летие крещения «Руси», он уже перенял у Кирилла его версию идеологии «Русского мира». «Русский мир» – это ответ глобализирующемуся Западу, защита «традиционных ценностей». Для Московского Патриархата российское правительство – это инструмент воплощения в жизнь идеологии «Русского мира», «священной миссии» России, а для режима Путина «Русский мир» – это, опять же, подходящее идеологическое оправдание для агрессии и российского экспансионизма, и Московский Патриархат является инструментом распространения этой доктрины.

Те, кто следит за московской церковью, пришли к этому пониманию еще десять лет назад. С самого начала агрессии против Украины в 2014 году Кирилл открыто благословлял и оправдывал российскую агрессию в духе Русского Мира. Новый документ, как сказано, формализует эту идеологию, и отныне существенной разницы между учением Кремля и Русской Церкви нет.

На интернет-портале «Orthodox Times» писали об этой булле так: «Следует отметить, что документ, одобренный Патриархом РПЦ МП, в корне противоречит Евангельскому учению, христианскому мировоззрению и православному богословию, являясь банальным оправданием антиевангельских идей насилия, ксенофобии и геноцида».

Кстати, документ также поразительно (хотя, возможно, и не случайно, учитывая участие в его подготовке Дугина) похож на десять принципов, сформулированных в 1933 году движением так называемых «Немецких христиан», которые также благословляли экспансионизм, оправдывали ксенофобию и насилие, и единство церкви и (национал-социалистического) государства.

Итак, эстонские законы позволяют жителям Эстонии свободно верить во что они хотят, но с тем, что касается свободы принадлежать к организации, которая призывает к агрессивной войне, оправдывает насилие и ставит под сомнение государственные границы, все не так просто.

Пресс-конференция Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата на тему «Позиция ЭПЦ МП в кризисной ситуации между церковью и государством».
Пресс-конференция Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата на тему «Позиция ЭПЦ МП в кризисной ситуации между церковью и государством». Фото: Сандер Ильвест

Несколько недель назад Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о режиме Путина, в которой, среди прочего, говорится: «Режим Владимира Путина принял неоимпериалистическую идеологию «Русского мира», которую Кремль превратил в инструмент для разжигания войны... Иерархия Московского Патриархата, в том числе Патриарх Кирилл, прославляет идеологию "Русского мира", объявила войну против Украины и "сатанинского Запада" "Священной войной для всех русских" и призвала православных пожертвовать собой ради своей страны».

Ассамблея встревожена таким злоупотреблением религией и искажением православной традиции со стороны режима Путина и его представителей в иерархии Московского Патриархата. Ассамблея подчеркивает, что подстрекательство к преступлениям агрессии, геноциду и военным преступлениям само по себе является преступлением. Ассамблея призывает все страны относиться к Патриарху Кириллу и иерархии Московского Патриархата как к идеологическому продолжению режима Путина, соучастникам военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных во имя России и идеологии «Русского мира».

Филарета, игуменья Пюхтицкого монастыря в Куремяэ.
Филарета, игуменья Пюхтицкого монастыря в Куремяэ. Фото: Ээро Вабамяги

Что теперь должно делать Эстонское государство?

Во-первых, к Патриарху Кириллу и Московскому Патриархату следует относиться не как к церкви, а как к части путинского режима. Это означает санкции и запрет гражданам Эстонии поддерживать с ними отношения, а также запрет на их деятельность на территории Эстонской Республики.

Что Эстонии делать с приходами в Эстонии, находящимися под канонической юрисдикцией Московского Патриархата? Прежде всего, конечно, защитить их религиозную свободу, дать им возможность самостоятельно дистанцироваться от института, способствующего разжиганию войны, и действовать либо автономно, либо выбрать иное каноническое подчинение. Какой именно, государство указать не может.

Структуры, действующие под прямым руководством патриарха в Эстонии, должны себя перерегистрировать, Московская Церковь не может иметь руководящей роли в организациях, действующих в Эстонии. В ЭПЦ МП заявили, что дистанцируются от идеологии «Русского мира», но потребуется время, чтобы они поняли суть дела, о чем свидетельствует письмо монахинь Пюхтицкого монастыря министру внутренних дел. А именно, министр внутренних дел рекомендовал монастырю выйти из подчинения московской церкви. Монахини говорят, что не могут разорвать «кровную связь» с Москвой. Примечательное слово. Именно кровные узы пропагандирует идеология «Русского мира», но это не духовная и не церковная концепция, чистый «Blut und Boden» (нем. «Кровь и почва», идеология национал-социалистической расовой политики – прим. ред.).

Конечно, монахиням можно сказать в утешение, сказав, что если они сами не могут изменить устав монастыря, то это cможет сделать эстонский суд. В письме монастыря есть еще одно замечательное развитие мысли. Там отмечается, что монастырь действует благодаря предыдущему патриарху Алексию, который спас монастырь от закрытия при Хрущёве, а также добился статуса ставропигиальности монастыря, т. е. подчинения Московскому Патриарху. Говорят, что монастырь действовал «во времена царской России, во времена Советского Союза, во времена Эстонской Республики».

Однако забывается, что монастырь действовал также как раз в Эстонской Республике, в промежутке между царской эпохой и временем Советского Союза. Благодаря Эстонской Республике, во время существования которой большевики в России закрыли все монастыри и превратили их в свинарники, Алексию было что спасать в 1957 году. Поблагодарить за это Эстонскую Республику монахиням в голову не приходит. Они словно не помнят, что с 1923 по 1945 год Пюхтицкий монастырь находился под канонической властью Константинополя и проблем с кровным родством не было.

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