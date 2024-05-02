МНЕНИЕ Идеология «Русского мира» в ее нынешнем виде исходит не из Кремля, а от Кирилла

К 2013 году, когда Путин отмечал в Киеве 1025-летие крещения «Руси», он уже перенял у Кирилла его версию идеологии «Русского мира». «Русский мир» – это ответ глобализирующемуся Западу, защита «традиционных ценностей». Для Московского Патриархата российское правительство – это инструмент воплощения в жизнь идеологии «Русского мира», «священной миссии» России, а для режима Путина «Русский мир» – это, опять же, подходящее идеологическое оправдание для агрессии и российского экспансионизма, и Московский Патриархат является инструментом распространения этой доктрины.

Те, кто следит за московской церковью, пришли к этому пониманию еще десять лет назад. С самого начала агрессии против Украины в 2014 году Кирилл открыто благословлял и оправдывал российскую агрессию в духе Русского Мира. Новый документ, как сказано, формализует эту идеологию, и отныне существенной разницы между учением Кремля и Русской Церкви нет.

На интернет-портале «Orthodox Times» писали об этой булле так: «Следует отметить, что документ, одобренный Патриархом РПЦ МП, в корне противоречит Евангельскому учению, христианскому мировоззрению и православному богословию, являясь банальным оправданием антиевангельских идей насилия, ксенофобии и геноцида».

Кстати, документ также поразительно (хотя, возможно, и не случайно, учитывая участие в его подготовке Дугина) похож на десять принципов, сформулированных в 1933 году движением так называемых «Немецких христиан», которые также благословляли экспансионизм, оправдывали ксенофобию и насилие, и единство церкви и (национал-социалистического) государства.