Вице-мэр Таллинна из-за дня рождения дочери попросил сократить повестку дня заседания горсобрания

На вопрос членов горсобрания, в чем причина такой просьбы, Пере ответил, что, поскольку речь идет о десятом и одиннадцатом пунктах повестки дня, они, вероятно, будут обсуждаться довольно поздно. Сегодня у дочери Пере день рождения, поэтому он попросил отложить обсуждение этих двух вопросов.