Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере попросил исключить из повестки дня сегодняшнего заседания горсобрания два пункта, по которым его предполагалось заслушать.
Вице-мэр Таллинна из-за дня рождения дочери попросил сократить повестку дня заседания горсобрания
Перевод: Павел Соболев
На вопрос членов горсобрания, в чем причина такой просьбы, Пере ответил, что, поскольку речь идет о десятом и одиннадцатом пунктах повестки дня, они, вероятно, будут обсуждаться довольно поздно. Сегодня у дочери Пере день рождения, поэтому он попросил отложить обсуждение этих двух вопросов.
Один вопрос повестки дня касается изменения порядка выдачи разрешений на вырубку и ухода за вырубками, другой - порядка предоставления субсидий на замену зараженных деревьев.
Как только горсобрание утвердило изменение в повестке дня, председатель фракции EKRE Март Каллас подошел к трибуне и передал иницированное заявление о вотуме недоверия вице-мэру Пере со стороны депутатов от Центристской партии и EKRE.