Цахкна обсудил с иранским коллегой возможность возвращения домой захваченного в Иране жителя Эстонии

«Мы ценим сотрудничество с иранскими властями ради освобождения жителя Эстонии, - сказал Цахкна в разговоре с главой МИДа Ирана, отметив тесное общение министерства с посольством Ирана в Хельсинки и МИДом Ирана в Тегеране. - Вскоре исполнится три недели со дня захвата судна MSC Aries в Ормузском проливе, и мы работаем над тем, чтобы этот человек как можно скорее вернулся домой к близким».

Власти Ирана заверили, что готовы поддержать Эстонию в усилиях по возвращению жителя Эстонии домой.

Министерство иностранных дел продолжает активное общение с иранскими властями, а также с оператором судна MSC. В Тегеране с иранскими властями общается почетный консул Эстонии, который 30 апреля смог встретиться с находящимся на борту захваченного судна эстоноземельцем.

В телефонном разговоре обсуждались также обстановка на Ближнем Востоке и российская агрессия против Украины. «Поражение России в направленной против Украины агрессии важно для безопасности всего мира», - сказал Цахкна.

13 апреля международные СМИ сообщили, что контейнеровоз MSC Aries был захвачен Корпусом стражей исламской революции. Спустя некоторое время также появились сообщения, что один из членов экипажа судна является жителем Эстонии. Официально Иран заявил, что захватил судно из-за его предполагаемых связей с Израилем.

Владелец судна, итало-швейцарская судоходная группа MSC, позднее подтвердила, что иранские власти захватили судно. По данным группы, на борту находились 25 членов экипажа, и компания активно общается с соответствующими ведомствами, чтобы обеспечить их благополучное и безопасное возвращение домой.