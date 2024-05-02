В начале года в Эстонии произошла небольшая вспышка кори, которую быстро удалось взять под контроль. «Это было предупреждение, которое показало, что особенно те 25 000 детей, которые, по информации Департамента здоровья, не были вовремя привиты, оказались в зоне опасности», – сказала Керсти Кинк, главный врач инфекционной клиники Ляэне-Таллиннской Центральной больницы.
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Предостережение врачей антипрививочникам: в начале года в Эстонии случилась небольшая вспышка кори
На состоявшейся в начале недели в Facebook Live информационной сессии Кассы здоровья на тему вакцинации, Кинк рассказала, что за десятилетия своей профессиональной деятельности она была свидетелем различных вспышек заболеваний. «Корь - горячая тема в Европе и мире. В Латвии дифтерия, в Африке поднимает голову полиомиелит. Это меня беспокоит», - сказала доктор Кинк.