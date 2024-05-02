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Предостережение врачей антипрививочникам: в начале года в Эстонии случилась небольшая вспышка кори

Ану Вийта-Неухаус
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Вакцинация. Фото иллюстративное.
Вакцинация. Фото иллюстративное. Фото: Esben Hansen / Panther Media / Scanix

В начале года в Эстонии произошла небольшая вспышка кори, которую быстро удалось взять под контроль. «Это было предупреждение, которое показало, что особенно те 25 000 детей, которые, по информации Департамента здоровья, не были вовремя привиты, оказались в зоне опасности», – сказала Керсти Кинк, главный врач инфекционной клиники Ляэне-Таллиннской Центральной больницы.

На состоявшейся в начале недели в Facebook Live информационной сессии Кассы здоровья на тему вакцинации, Кинк рассказала, что за десятилетия своей профессиональной деятельности она была свидетелем различных вспышек заболеваний. «Корь - горячая тема в Европе и мире. В Латвии дифтерия, в Африке поднимает голову полиомиелит. Это меня беспокоит», - сказала доктор Кинк.

Она имела в виду, что дифтерия встречалась с 2001 года, а полиомиелит - с 1961 года, но в то же время эти заболевания находятся на расстоянии одного авиаперелета от возвращения в Эстонию. «Инфекционные заболевания окружают нас повсюду: чем больше охват вакцинацией, тем большую защиту мы можем гарантировать. Чем уже становится покрытие, тем больше вероятность заболеть», - рассуждала об опасности врач.

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