Предостережение врачей антипрививочникам: в начале года в Эстонии случилась небольшая вспышка кори

На состоявшейся в начале недели в Facebook Live информационной сессии Кассы здоровья на тему вакцинации, Кинк рассказала, что за десятилетия своей профессиональной деятельности она была свидетелем различных вспышек заболеваний. «Корь - горячая тема в Европе и мире. В Латвии дифтерия, в Африке поднимает голову полиомиелит. Это меня беспокоит», - сказала доктор Кинк.

Она имела в виду, что дифтерия встречалась с 2001 года, а полиомиелит - с 1961 года, но в то же время эти заболевания находятся на расстоянии одного авиаперелета от возвращения в Эстонию. «Инфекционные заболевания окружают нас повсюду: чем больше охват вакцинацией, тем большую защиту мы можем гарантировать. Чем уже становится покрытие, тем больше вероятность заболеть», - рассуждала об опасности врач.