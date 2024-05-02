Отказавшийся по религиозным соображениям от сдачи допинг-пробы эстонец отстранен от соревнований

Перевод: Павел Соболев

На сайте EADSE указано, что с 29 апреля текущего года Лаасме предварительно отстранен от соревнований на основании пункта 2.3: уклонение, отказ или неучастие спортсмена в сдаче пробы.

В своем заявлении для Õhtuleht Лаасме дал понять, что он не сдавал допинг-тест на чемпионате по фитнес-челленджу, проходившем в Литве 20 апреля, где он занял второе место, поскольку он верующий человек уже в течение 25 лет, а его попросили сдать анализ крови; по его словам, со сдачей пробы все было бы в порядке, если бы можно было сдать анализ слюны.

Postimees также запросил комментарии у EADSE, но они признали, что, согласно Кодексу Всемирного антидопингового агентства, они не могут комментировать ни один случай, когда решение по апелляции еще не вступило в силу.

«На данный момент мы можем раскрыть только детали предварительного запрета, сроки начала его действия и причину», - сказал член правления EADSE Хенн Валлимяэ.

В 2014 году Лаасме приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками. Поскольку за предыдущее преступление у него было неотбытое наказание, ему пришлось провести в тюрьме в общей сложности 11 лет, 10 месяцев и 15 дней.

Согласно обвинительному заключению Государственной прокуратуры, Лаасме и Оливер Конса, бывший игрок сборной Эстонии по футболу и клуба «Нымме Калью», в ноябре 2012 года неоднократно занимались транспортировками кокаина в больших количествах в Таллинне и Харьюмаа.