Чт, 2.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Карис: правительство должно объяснить, для чего нужны налоги и куда идут деньги (1)

rus.postimees.ee
Copy
Президент Алар Карис
Президент Алар Карис Фото: Arvo Meeks

По мнению президента Алара Кариса, чтобы привести финансы страны в порядок, правительство должно, среди прочего, объяснить людям, что такое налоги и куда идут полученные от налогов деньги.

В интервью Vikerraadio глава государства затронул тему налогообложения. Ведущий поинтересовался, будет ли принят народом налог на государственную оборону. 

По словам Кариса, ни один налог не является популярным, и правительству необходимо проводить больше разъяснительной работы, чтобы преодолеть эту проблему.

«Одна из проблем, которая всегда была связана со всеми налогами, заключается в том, что правительство не объясняет, для чего они нужны и куда идут. Если вы объясните это, люди поймут - да, это необходимо, включая и этот налог на оборону. Нужно приложить немного усилий, чтобы объяснить это людям, причем на относительно простом, а не на сложном бюрократическом языке», - говорит Карис.

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх