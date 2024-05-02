По мнению президента Алара Кариса, чтобы привести финансы страны в порядок, правительство должно, среди прочего, объяснить людям, что такое налоги и куда идут полученные от налогов деньги.
В интервью Vikerraadio глава государства затронул тему налогообложения. Ведущий поинтересовался, будет ли принят народом налог на государственную оборону.
По словам Кариса, ни один налог не является популярным, и правительству необходимо проводить больше разъяснительной работы, чтобы преодолеть эту проблему.
«Одна из проблем, которая всегда была связана со всеми налогами, заключается в том, что правительство не объясняет, для чего они нужны и куда идут. Если вы объясните это, люди поймут - да, это необходимо, включая и этот налог на оборону. Нужно приложить немного усилий, чтобы объяснить это людям, причем на относительно простом, а не на сложном бюрократическом языке», - говорит Карис.