20 ЛЕТ В ЕС Матти Маазикас: жить по-старому уже нельзя

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире советник Европейской службы внешней политики, экс-посол ЕС в Украине Матти Маазикас.
– Евросоюз постоянно меняется. Новые вызовы, несомненно, будут появляться, и этим придется заниматься. Кстати, до 2015 года не слишком-то много в Европе говорили об иммиграции. Сегодня – это один из самых больших вызовов. Политика безопасности никогда не была столь важна, как сейчас, а именно – после начала полномасштабной войны России против Украины.
Евросоюз создан ради мира, и ЕС долгое время сохранял мир в Европе. Сейчас на Европейском континенте идет полномасштабная война, и это не может нас не беспокоить. В Брюсселе все только и делают, что занимаются этой проблемой.
Важнейшие темы предвыборной кампании – безопасность, конкурентоспособность экономики ЕС и мигранты.
– Изменится ли баланс сил в Европарламенте после выборов?
– Уже третьи выборы подряд в Европе опасаются усиления противников евроинтеграции. Это правда, что в сложные времена усиливается и политика изоляционизма. Но в глобализованном мире отсидеться в стороне, укрывшись одеялом, не получится. Уверен, что основу Европарламента-2024, как и в 2014, и в 2019 году, составят сторонники евроинтеграции. Думаю, что Европейская народная партия и социалисты останутся самыми большими группами в ЕП, получив солидное большинство.
– Продолжится ли усиление военной повестки?
– Какое влияние это окажет на экономику? Европейская экономика встанет на военные рельсы?