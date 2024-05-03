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20 ЛЕТ В ЕС Матти Маазикас: жить по-старому уже нельзя

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Военную отрасль – в круглосуточный режим!
  • Экономика ЕС менее зеленой не станет
  • Мигранты – серьезнейший вызов

Эстония отмечает 20 лет в ЕС. Что поставлено на кон ради стратегической автономии Европы? Многого ли удалось достичь за годы членства в Евросоюзе? Сколько дел еще впереди?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире советник Европейской службы внешней политики, экс-посол ЕС в Украине Матти Маазикас

Выдержки из беседы:

– Европе нужно меняться?

– Евросоюз постоянно меняется. Новые вызовы, несомненно, будут появляться, и этим придется заниматься. Кстати, до 2015 года не слишком-то много в Европе говорили об иммиграции. Сегодня – это один из самых больших вызовов. Политика безопасности никогда не была столь важна, как сейчас, а именно – после начала полномасштабной войны России против Украины.

Евросоюз создан ради мира, и ЕС долгое время сохранял мир в Европе. Сейчас на Европейском континенте идет полномасштабная война, и это не может нас не беспокоить. В Брюсселе все только и делают, что занимаются этой проблемой.

Важнейшие темы предвыборной кампании – безопасность, конкурентоспособность экономики ЕС и мигранты.

– Изменится ли баланс сил в Европарламенте после выборов?

– Уже третьи выборы подряд в Европе опасаются усиления противников евроинтеграции. Это правда, что в сложные времена усиливается и политика изоляционизма. Но в глобализованном мире отсидеться в стороне, укрывшись одеялом, не получится. Уверен, что основу Европарламента-2024, как и в 2014, и в 2019 году, составят сторонники евроинтеграции. Думаю, что Европейская народная партия и социалисты останутся самыми большими группами в ЕП, получив солидное большинство.

– Продолжится ли усиление военной повестки?

– Однозначно!

– Какое влияние это окажет на экономику? Европейская экономика встанет на военные рельсы?

– Хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее. Во время войны, как известно, военная промышленность должна работать круглосуточно.

– Есть ли для этого ресурсы?

– Будут! Нигде не сказано, что бюджет ЕС должен оставаться на уровне 1% от ВВП Евросоюза. Этот показатель может достигать 1,5–2%. Кроме того, есть идея создать систему европейского долга или кредита для военной промышленности.

– А за счет чего кормить пенсионеров и строить дороги?

– Не думаю, что финансирование региональной политики сильно сократится. Больших сокращений не предвидится и в сельском хозяйстве. Финансирование есть и останется.

– В сельском хозяйстве сейчас очень боятся следующего кризиса, который может быть обусловлен зеленым переходом. Можно ли избежать этого кризиса? Следует ли ожидать внесения корректив в зеленую политику ЕС?

– Все решения и законопроекты по части зеленой политики приняты. Курс определен. Возможно, что-то придется отсрочить или немного изменить, но курс останется прежним. Это правильное дело! Жить по-старому уже нельзя. Экономика ЕС – крупнейшая в мире, и мы первыми сделаем этот переворот! И пользу ощутим уже очень скоро.

– Оказывает ли предвыборная ситуация в США влияние на Европу?

– Безусловно. Присутствие Америки в Европе долгое время позволяло нам выделать на сферу безопасности меньше денег, чем необходимо. Уже во время первого срока президентства Дональда Трампа Европе пришлось задуматься над тем, а если что-то случится? Сейчас мы увидели, что и торговая политика Байдена не сильно-то отличается от курса Трампа. В сфере безопасности администрация Байдена предпочитает говорить на более дипломатичном языке, но и здесь есть свои нюансы.

Европейцам пора продумать план на случай, а если что-то произойдет. Конечно, совсем без помощи Америки мы не останемся, так не бывает. Однако Европе придется взять на себя чуть больше ответственности, чем ранее.

– Нужна ли Европе стратегическая автономия? Как этого достичь?

– Необходим баланс. Впервые об этом заговорили в контексте автономии от американцев, но нам это не понравилось и из этого ничего не вышло. Сейчас на Европейском континенте идет полномасштабная война. Европе нужно больше инвестировать и еще больше поддерживать Украину, чтобы она победила. И в этом плане Европе предстоит взять на себя больше ответственности.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Европе нужно меняться?

  • Достигла ли Эстония неоспоримого успеха в ЕС?
  • Нужны ли Европе изменения? Что ее ждет после выборов?
  • Как война в Украине повлияет на выбор людей? 
  • Продолжится ли усиление военной повестки?
  • Европейская экономика встает на военные рельсы?
  • Много ли у Европы больших вызовов?
  • Как избежать кризиса, навеянного зеленой политикой?
  • Влияет ли предвыборная ситуация в США на Европу?
  • Нужна ли Европе стратегическая автономия? 
  • Продолжится ли усиление политики изоляционизма?
  • Возможно ли открытие новых лидеров в ЕС?
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