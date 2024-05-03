20 ЛЕТ В ЕС Матти Маазикас: жить по-старому уже нельзя

– Хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее. Во время войны, как известно, военная промышленность должна работать круглосуточно.

– Есть ли для этого ресурсы?

– Будут! Нигде не сказано, что бюджет ЕС должен оставаться на уровне 1% от ВВП Евросоюза. Этот показатель может достигать 1,5–2%. Кроме того, есть идея создать систему европейского долга или кредита для военной промышленности.

– А за счет чего кормить пенсионеров и строить дороги?

– Не думаю, что финансирование региональной политики сильно сократится. Больших сокращений не предвидится и в сельском хозяйстве. Финансирование есть и останется.

– В сельском хозяйстве сейчас очень боятся следующего кризиса, который может быть обусловлен зеленым переходом. Можно ли избежать этого кризиса? Следует ли ожидать внесения корректив в зеленую политику ЕС?

– Все решения и законопроекты по части зеленой политики приняты. Курс определен. Возможно, что-то придется отсрочить или немного изменить, но курс останется прежним. Это правильное дело! Жить по-старому уже нельзя. Экономика ЕС – крупнейшая в мире, и мы первыми сделаем этот переворот! И пользу ощутим уже очень скоро.

– Оказывает ли предвыборная ситуация в США влияние на Европу?