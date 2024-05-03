Эстония отмечает 20 лет в ЕС. Что поставлено на кон ради стратегической автономии Европы? Многого ли удалось достичь за годы членства в Евросоюзе? Сколько дел еще впереди?
20 ЛЕТ В ЕС ⟩ Студия Postimees: Европе нужно меняться?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель Еврокомиссии, советник Европейской службы внешних связей, экс-посол ЕС в Украине Матти Маасикас. Смотрите интервью в 14:00!
- Достигла ли Эстония неоспоримого успеха в ЕС?
- Нужны ли Европе изменения? Что ее ждет после выборов?
- Как война в Украине повлияет на выбор людей?
- Продолжится ли усиление военной повестки?
- Европейская экономика встает на военные рельсы?
- Много ли у Европы больших вызовов?
- Как избежать кризиса, навеянного зеленой политикой?
- Влияет ли предвыборная ситуация в США на Европу?
- Нужна ли Европе стратегическая автономия?
- Продолжится ли усиление политики изоляционизма?
- Возможно ли открытие новых лидеров в ЕС?