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20 ЛЕТ В ЕС Студия Postimees: Европе нужно меняться?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Эстония отмечает 20 лет в ЕС. Что поставлено на кон ради стратегической автономии Европы? Многого ли удалось достичь за годы членства в Евросоюзе? Сколько дел еще впереди?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель Еврокомиссии, советник Европейской службы внешних связей, экс-посол ЕС в Украине Матти Маасикас. Смотрите интервью в 14:00!

  • Достигла ли Эстония неоспоримого успеха в ЕС?
  • Нужны ли Европе изменения? Что ее ждет после выборов?
  • Как война в Украине повлияет на выбор людей? 
  • Продолжится ли усиление военной повестки?
  • Европейская экономика встает на военные рельсы?
  • Много ли у Европы больших вызовов?
  • Как избежать кризиса, навеянного зеленой политикой?
  • Влияет ли предвыборная ситуация в США на Европу?
  • Нужна ли Европе стратегическая автономия? 
  • Продолжится ли усиление политики изоляционизма?
  • Возможно ли открытие новых лидеров в ЕС?
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