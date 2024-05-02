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КОЛОНКА POSTIMEES Партия реформ, ты так и будешь ждать и надеяться на лучшее?

Postimees
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Партия реформ.
Партия реформ. Фото: Mihkel Maripuu
  • Плохое состояние экономики может оказать влияние на правительство
  • Многие эксперты подвергли критике налоговую политику правительства
  • Имидж Партии реформ потерпел неудачу

В то время как остальная Европа начинает выходить из рецессии, экономика Эстонии остается в минусе - вопрос в том, окажут ли негативные показатели решающее влияние на правительство.

Перевод: Анита Авакова

Точнее, в том, сможет ли Партия реформ дождаться восстановления экономического роста, как осторожно предположил Swedbank, или решить, что премьер-министр Кая Каллас является плохим выбором для Эстонии, а также для рейтинга Партии реформ. Ожидание никогда не влияло положительно на управление государственной жизнью, в том числе и экономикой, ожидание - это откладывание тех или иных решений, обещаний, которые, вероятно, не могут выполнить, а также продолжающееся снижение политического капитала.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экономика Эстонии сократилась на 2,1 процента. Конечно, если сравнивать это с экономическим и финансовым кризисом пятнадцатилетней давности, то спад невелик. Но сравнивать нужно с сегодняшним днем и остальной Европой. Экономика ЕС демонстрирует признаки улучшения, а экономика Литвы, например, за тот же период выросла на 2,9 процента. Поэтому правительство не может указывать пальцем на кажущиеся деспотичными ограничения Брюсселя, которые препятствуют экономическому подъему Эстонии. Оно также не может указывать пальцем на войну в Украине, поскольку Литва в том числе сильно страдает от этой войны.

Нет, вопрос все же внутренний. Ряд иностранных, а также эстонских экономических экспертов отметили, что повышение налогов - не лучший план выхода из кризиса. Но именно это и сделало правительство Эстонии. Цены в Эстонии выросли, и теперь не важно, в какую сторону ехать из Эстонии, кроме востока - кажется, дешевле абсолютно везде.

В четверг, 25 апреля о небезупречных экономических решениях правительства в Postimees писал экономический аналитик Хейдо Витсур: «Невозможно поддерживать экономический рост и конкурентоспособность в еврозоне, если ваши цены в среднем растут в два раза быстрее, чем у остальных, за этим следует гораздо более быстрый рост заработной платы, чем у ваших конкурентов, и увеличивающийся дефицит бюджета».

В то же время конкурентоспособность является одним из ключевых слов эстонской экономики, поскольку наша экономика во многом основана на экспорте. Это, в свою очередь, требует пробивных способностей. Если их нет, экономика тоже будет стагнировать.

Помимо возможного отъезда премьер-министра в Европу или куда-либо еще, у Партии реформ есть и другое беспокойство. Это собственный бренд Партии реформ. С момента своего создания в 1994 году Партия реформ позиционировала себя как партия, нацеленная на предпринимателей и экономический рост. Теперь, возможно, стоит задуматься о ребрендинге.

Тот же Витсур ссылается на проведенный в конце апреля опрос, который показал, что из 536 эстонских предпринимателей лишь два процента оценивают деятельность правительства положительно, и так уже три квартала подряд, а 62 процента относятся к правительству отрицательно.

Так что же вы будете делать, Партия реформ? Проведете ребрендинг и замените премьер-министра? Или будете сидеть, ждать, и надеяться на лучшее? С другой стороны, экономический спад и рост цен, похоже, не заставят себя долго ждать.

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