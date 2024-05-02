КОЛОНКА POSTIMEES Партия реформ, ты так и будешь ждать и надеяться на лучшее?

В четверг, 25 апреля о небезупречных экономических решениях правительства в Postimees писал экономический аналитик Хейдо Витсур: «Невозможно поддерживать экономический рост и конкурентоспособность в еврозоне, если ваши цены в среднем растут в два раза быстрее, чем у остальных, за этим следует гораздо более быстрый рост заработной платы, чем у ваших конкурентов, и увеличивающийся дефицит бюджета».

В то же время конкурентоспособность является одним из ключевых слов эстонской экономики, поскольку наша экономика во многом основана на экспорте. Это, в свою очередь, требует пробивных способностей. Если их нет, экономика тоже будет стагнировать.

Помимо возможного отъезда премьер-министра в Европу или куда-либо еще, у Партии реформ есть и другое беспокойство. Это собственный бренд Партии реформ. С момента своего создания в 1994 году Партия реформ позиционировала себя как партия, нацеленная на предпринимателей и экономический рост. Теперь, возможно, стоит задуматься о ребрендинге.

Тот же Витсур ссылается на проведенный в конце апреля опрос, который показал, что из 536 эстонских предпринимателей лишь два процента оценивают деятельность правительства положительно, и так уже три квартала подряд, а 62 процента относятся к правительству отрицательно.

Так что же вы будете делать, Партия реформ? Проведете ребрендинг и замените премьер-министра? Или будете сидеть, ждать, и надеяться на лучшее? С другой стороны, экономический спад и рост цен, похоже, не заставят себя долго ждать.