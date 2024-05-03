Фото Депутат Рийгикогу на велосипеде доехал из Таллинна в Киев и уже собрал для ВСУ 30 000 евро

26 апреля Вага отправился на велосипеде в 1700-километровое путешествие из Таллинна в Киев. Его цель - напомнить общественности, что война ближе, чем зачастую кажется, то есть всего на расстоянии поездки на велосипеде. С помощью этой инициативы Вага собирает пожертвования на закупку необходимых для украинской армии дронов и грузовиков.

Вага прибыл в Киев 2 мая после недельного путешествия через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Украину. «Поездка была трудной и физически, и морально из-за сильного встречного ветра, но то, что украинская армия делает для Эстонии и всей Европы, ни в коей мере не сравнимо с этой велопрогулкой. Когда я въехал в Украину, то в каждой деревне я видел мемориальную стену с лицами и именами тех, кто отдал свою жизнь, защищая Украину. Вот причина, почему я пошел на этот шаг», - сказал Вага.

I did it! Rode my bike from 🇪🇪TLN to Kyiv🇺🇦 to show that the war is ongoing just a bike ride away and to show support to defenders. Let’s keep focus on helping Ukraine win this war and beat terrorist Russia! pic.twitter.com/4kAO91yviP — Kristo Enn Vaga (@kristovaga) May 2, 2024

Он добавил, что сейчас крайне критический момент для Украины и им нужна всевозможная помощь.

Инициатива Вага на протяжении всего путешествия привлекала много внимания и побудила других местных велосипедистов сопровождать его.

Кристо Энн Вага – бывший профессиональный велосипедист, который представлял сборную Эстонии на различных международных соревнованиях и два года провел в любительском клубе во Франции. Вага также был победителем чемпионата Балтии по шоссейным велоспорту 2023 года в любительской категории.

Судя по сайту, через который ведется сбор пожертвований, на данный момент уже удалось собрать более 30 000 евро. Цель была поставлена в 50 000 евро.

Пожертвования по-прежнему можно делать на сайте www.help99.co.