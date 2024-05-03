В США умер уже второй осведомитель, сообщавший о дефектах самолетов Boeing

По словам Кэрол Парсонс, чуть больше двух недель назад Дин плохо себя почувствовал, и вскоре его пришлось госпитализировать, поскольку он не мог самостоятельно дышать.

После операции интубирования (дыхательную трубку вставляют напрямую в легкое) у пациента развилась пневмония, а затем и резистентная бактериальная инфекция MRSA.

Состояние больного быстро ухудшалось, рассказала Парсонс, и вскоре его на вертолете перевезли в больницу в Оклахома-Сити. Там Джоша поместили в аппарат ЭКМО, который помогает циркуляции крови и насыщает ее кислородом вне организма пациента.

В пятницу его мать рассказала все эти подробности в соцсетях и сообщила, что Дин «борется за жизнь».

Ему дали сильное успокоительное и поставили на диализ (аппаратную очистку крови в ходе ее переливания). Компьютерная томография показала, что он перенес инсульт, говорится в сообщении его матери.

Под конец болезни, чтобы сэкономить пациенту силы и облегчить выздоровление, врачи обсуждали возможность ампутации больному всех четырех конечностей.

«Этому парню пришлось пройти через какой-то абсолютный кошмар, — резюмировала Парсонс. — Просто сердце разрывается».

Интересы Дина в суде представляет та же юридическая фирма из Южной Каролины, что отстаивает интересы и второго погибшего информатора Boeing Джона «Митча» Барнетта.

Барнетт был найден мертвым в своем грузовике на парковке отеля в Южной Каролине в марте.