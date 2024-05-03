Coop: потребители пьют все больше цельного молока

«Доля цельного молока выросла до трети продаж всего свежего питьевого молока, - сказал директор по закупкам Coop Оливер Рист. - За год реализация цельного молока увеличилась почти на 20%. В качестве важной тенденции также можно отметить, что потребитель отдает предпочтение все более объемной упаковке молока и сливок. Например, в случае молока потребитель переходит на 1,5- и 2-литровые упаковки, в случае кофейных сливок - на упаковки по 380 миллилитров, а при покупке сметаны - на 500-граммовую упаковку».

В Coop продается более 500 различных молочных продуктов, из которых свыше 400 произведены в Эстонии. Отечественными являются свежее питьевое молоко и все основные молочные продукты.

«Постоянную обеспокоенность вызывает аномально низкая отпускная цена на молоко, - добавил Рист. - Поскольку люди знают цену молока наизусть, чтобы привлечь покупателей торговые сети начали продавать молоко дешевле, чем покупают его сами. Мы не считаем это правильным и устойчивым, ведь такая тактика оказывает давление на производителей и молочных фермеров - поскольку в конце концов кто-то должен будет доплатить разницу».

Coop является лидером рынка розничной торговли Эстонии с долей в 23,5% процента и крупнейшим продавцом местных продуктов питания: ежедневно эстонские продукты продаются на сумму в 1,5 млн евро.

Coop Eesti имеет одну из программ лояльности с наибольшим числом участников. В конце 2023 года количество действующих клиентских карт Coop Säästukaart и Säästukaart Pluss составляло порядка 700 000 штук. В прошлом году количество домохозяйств, зарегистрированных в качестве постоянных клиентов и совершающих транзакции, увеличилось на три процента, и достигло 420 000 домохозяйств.

В настоящее время под брендом Coop действуют в общей сложности 319 магазинов - это почти половина всех продуктовых магазинов Эстонии. Как кооперативная организация Coop не имеет традиционных владельцев-предпринимателей, а принадлежит членам кооперативов, которых в 18 кооперативах сейчас насчитывается более 60 000. Как кооперативная организация, Coop не выплачивает дивиденды, а инвестирует всю прибыль в развитие торговой сети и поддержку общественно значимых инициатив в Эстонии.