Коваленко-Кылварт: горссобрание голосует до тех пор, пока результат не устроит коалицию

Депутат городского собрания Таллинна Анастасия Коваленко-Кылварт заявила, что новая городская управа обещала проевропейское управление городом, но теперь Таллинн и его городское собрание управляются как в диктаторских странах. «Если результаты голосования не удовлетворяют коалицию, голосуют до тех пор, пока не будет достигнут результат, устраивающий их», - сказала Коваленко-Кылварт, добавив, что то, что произошло при выборе мэра Таллинна Евгения Осиновского, повторилось снова.

«Председателем комиссии по городскому имуществу большинством голосов городского собрания был избран депутат центристской фракции Урмас Марди. Однако такой результат голосования не удовлетворил коалицию, и было организовано новое голосование. Этому послужил протест Юри Ратаса, будто в зале был шум, мешавший ему спокойно голосовать. И это при том, что ни одна процедура не была нарушена, и все депутаты проголосовали. Похоже, мы достигли ситуации, когда свободная воля людей больше не имеет значения и покидать зал горсобрания можно только после того, как будут утверждены результаты голосования, устраивающие коалицию», - сказала Коваленко-Кылварт.