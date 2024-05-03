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Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 14-летнюю девочку

rus.postimees.ee
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Пропавшая Лизет.
Пропавшая Лизет. Фото: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Харьюмаа в волости Раэ в поселке Юри 14-летней Лизет.

Девочка в четверг, 2 мая, в 16.00 ушла из дома в поселке Юри и не вернулась. Она может находиться и в Таллинне.

Рост Лизет 170 см, у нее среднее телосложение и длинные светлые волосы. С собой у нее тканевая сумка с логотипом Opel. Ее мобильный телефон выключен.

Полиция просит всех, кто видел девочку или знает, где она находится, сообщить об этом по номеру 112. 

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