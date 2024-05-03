Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 14-летнюю девочку

Девочка в четверг, 2 мая, в 16.00 ушла из дома в поселке Юри и не вернулась. Она может находиться и в Таллинне.

Рост Лизет 170 см, у нее среднее телосложение и длинные светлые волосы. С собой у нее тканевая сумка с логотипом Opel. Ее мобильный телефон выключен.

Полиция просит всех, кто видел девочку или знает, где она находится, сообщить об этом по номеру 112.