Эстония поднялась на шестое место в мире по свободе прессы

Возглавляет индекс свободы прессы по-прежнему Норвегия, а на последнем месте, сменив Северную Корею, находится Эритрея. Россия находится на 162-м месте.

На втором месте Дания, на третьем Швеция, на четвертом Нидерланды, на 12-м Латвия, на 13-м Литва.

Больше всего упали в табилце Афганистан, опустившийся на 26 позиций до 178-е места. Того опустился на 43 места до 113-го, и Эквадор, опустившийся на 30 позиций до 110-го места.

Аргентина, опустившаяся на 26 позиций, также испытала значительный спад и сейчас находится на 66-м месте. Это можно объяснить прежде всего решением президента Хавьера Милея закрыть в марте агентство печати Telam, которое он обвинил в «пропаганде».

По данным RSF, три четверти стран находятся в плохой ситуации со свободой прессы. В последнюю десятку входят такие страны, как Китай, Иран, Северная Корея, Сирия и Эритрея.

Последние два государства были названы «районами беззакония, где число журналистов, задержанных, пропавших без вести или взятых в заложники, рекордно велико».