Вчера, 2 мая, в 21:45 в Центр тревоги поступило сообщение, что на дороге Йыэпере-Вахекульму в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа автомобиль Dodge, которым управляла 19-летняя девушка, выехал в кювет.
Фото ⟩ Неопытный водитель вылетел в кювет
По словам водителя, она разговаривала с пассажиром и не заметила, как автомобиль съехал с проезжей части в кювет. В машине находились три человека, медики скорой помощи осмотрели их на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.
Сидевшая за рулем девушка была трезва и у нее есть водительские права.