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Фото Неопытный водитель вылетел в кювет

Кевин Вольтер
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Вчера, 2 мая, в 21:45 в Центр тревоги поступило сообщение, что на дороге Йыэпере-Вахекульму в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа автомобиль Dodge, которым управляла 19-летняя девушка, выехал в кювет.

По словам водителя, она разговаривала с пассажиром и не заметила, как автомобиль съехал с проезжей части в кювет. В машине находились три человека, медики скорой помощи осмотрели их на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Сидевшая за рулем девушка была трезва и у нее есть водительские права. 

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