ВИКТОР ЕРОФЕЕВ В поисках русской вины

Моя бабушка, Анастасия Никандровна, была розовощекой красавицей. Но и красавицам, бывает, случается разбивать чашки. Голубая чашка выскочила у нее из рук, упала на кухонный пол и разбилась, разлетелась на осколки, и только отломанная ручка лежала в стороне в своей бесцельной целостности.

Моя бабушка никогда не говорила: я разбила чашку. Она именно так и говорила: чашка разбилась. Как будто чашка могла разбиться сама по себе. Она, конечно, могла разбиться случайно, так, собственно, оно и было, я представляю себе бабушку, которая в отчаянии, в каком-то порыве ярости (у нее был крутой характер) нарочно бы разбила чашку, но я не представляю ее решившей повиниться: я разбила чашку.

Наказание переполняет бытие

В этой разбитой чашке концентрируется понятие русской вины и категорический отказ от ее признания. В чем тут дело? Наверное, в том, что наказание за содеянное преступление в России не соответствует самому преступлению. Наказания всегда больше, оно, как тесто, лезущее из кастрюли, переполняет бытие. Почему больше? Не потому ли, что чашка в бедной семье - это ценность, а бедность - порок России? Если я уничтожил семейную ценность, я совершил семейное преступление и буду нести за него наказание, но откупиться, купить новую чашку я не могу - у меня нет для этого достаточно средств.