В Т1 открылось кое-что интересное: такого вы еще не видели

Академию бильярдного спорта Predator, расположенную на третьем этаже Т1, открыл президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа. Показательный турнир на открытии зала провели ведущие эстонские игроки Денис Грабе и Андрес Петров, проигравший Грабе со счетом 7-2.

В новом зале установлены первые в Эстонии соревновательные столы Predator Apex, которые также используются на крупнейших соревнованиях мира. На открытии Predator Group представляли координатор спонсорства Хуиджи Си, который также является чемпионом мира WPA 2011 года по игре с 10 шарами, и директор по спортивному маркетингу Predator Group Ж.П. Парментье.

Поскольку это место посвящено исключительно игре в бильярд, в клуб приглашаются все молодые и взрослые любители этого вида спорта, желающие лучше освоить эту игру. В новый спортзал приглашают школьников со всей Эстонии, чтобы дети и подростки сумели ближе познакомиться с игрой в бильярд и ее магией.