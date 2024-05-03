Сохранением эстонского языка займется искусственный интеллект?

Искусственный интеллект способен на многое, но осилит ли он эстонский на должном уровне - вопрос.

Эстонские специалисты по IT считают, что искусственный интеллект способен сохранить национальный язык и даже может способствовать его развитию. Таллиннская компания по разработке программного обеспечения Cybernetica выпустила для Управления государственной информационной системы (RIA) методику управления рисками искусственного интеллекта, где есть и советы, как можно эффективно использовать ИИ с учетом местных реалий.