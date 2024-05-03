Эстонские специалисты по IT считают, что искусственный интеллект способен сохранить национальный язык и даже может способствовать его развитию. Таллиннская компания по разработке программного обеспечения Cybernetica выпустила для Управления государственной информационной системы (RIA) методику управления рисками искусственного интеллекта, где есть и советы, как можно эффективно использовать ИИ с учетом местных реалий.
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Сохранением эстонского языка займется искусственный интеллект?
У Cybernetica есть стратегия использования искусственного интеллекта на предстоящие годы, поддерживаемая созданным в январе и финансируемым семью миллионами евро Эстонским центром искусственного интеллекта. Роль центра заключается в разработке инновационных методов, которые помогут создавать надежные системы ИИ. В работе центра участвуют Cybernetica, TalTech и Тартуский университет, последний является также координатором проекта.