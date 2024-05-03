АНАЛИЗ Кая Каллас: я ничего не жду, я подставлю грудь под эти пули – и вы сможете оставаться все в белом

Точно ли именно 47 раз, но за последние несколько месяцев эта тема много обсуждалась. Перейдет ли Кая Каллас летом на высокий пост в Евросоюзе? Если да, то что будет с этой правительственной коалицией? Если это произойдет, кто станет следующим председателем Партии реформ, а вместе с тем и новым премьер-министром, Михал или Ханно Певкур?