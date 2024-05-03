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АНАЛИЗ Кая Каллас: я ничего не жду, я подставлю грудь под эти пули – и вы сможете оставаться все в белом

Микк Салу
, журналист
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Унаследует ли мантию Каи Каллас – Ханно Певкур (слева), или Кристен Михал?
Унаследует ли мантию Каи Каллас – Ханно Певкур (слева), или Кристен Михал? Фото: Kollaaž.

На вчерашней правительственной пресс-конференции министр климата Кристен Михал отклонил вопросы о внутренней жизни Партии реформ, позиции Кайи Каллас и собственных амбициях Михала: «Об этом писали уже 47 раз».

Точно ли именно 47 раз, но за последние несколько месяцев эта тема много обсуждалась. Перейдет ли Кая Каллас летом на высокий пост в Евросоюзе? Если да, то что будет с этой правительственной коалицией? Если это произойдет, кто станет следующим председателем Партии реформ, а вместе с тем и новым премьер-министром, Михал или Ханно Певкур?

Вчера в зале для пресс-конференций в доме Стенбока, примерно в семи метрах от Михала, Премьер-министр Каллас также ответила на те же вопросы. Сначала рутинно, потом можно было уловить, может быть, некую нотку досады: «Я премьер-министр. В политике все может измениться за часы или дни, в будущем ничего не гарантировано. Я премьер-министр».

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