На вчерашней правительственной пресс-конференции министр климата Кристен Михал отклонил вопросы о внутренней жизни Партии реформ, позиции Кайи Каллас и собственных амбициях Михала: «Об этом писали уже 47 раз».
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АНАЛИЗ ⟩ Кая Каллас: я ничего не жду, я подставлю грудь под эти пули – и вы сможете оставаться все в белом
Точно ли именно 47 раз, но за последние несколько месяцев эта тема много обсуждалась. Перейдет ли Кая Каллас летом на высокий пост в Евросоюзе? Если да, то что будет с этой правительственной коалицией? Если это произойдет, кто станет следующим председателем Партии реформ, а вместе с тем и новым премьер-министром, Михал или Ханно Певкур?