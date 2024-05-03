В последнее время все чаще кажется, что Нарва становится человеческим зоопарком, внезапно получившим много внимания со всех сторон - других жителей Эстонии, государства, зарубежной прессы, соседней страны… Вот только превращение города в так называемый цирк с конями началось задолго до войны России с Украиной, пишет журналист Диана Харламова.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Нарва - это человеческий зоопарк?
Поднимите руку те, кого бесит, что журналисты со всей Европы - и не только из Европы - теперь приезжают в Нарву пачками. Те, кто уже порядком подустал от того, что незваные гости задают одни и те же вопросы, в списке которых:
- А как вы тут живете?
- А вам тут не страшно?
- А здесь кто-то говорит по-эстонски?
- А как вы относитесь к России?
Поднимите и держите руку те, кто с удивлением обнаружил, что государство, которое раньше не особо-то и интересовалось судьбой Нарвы, наконец решило навести тут порядок, но не учло особенностей города и региона. Поднимите же руку и те, кто заметил, с какой частотой в город стали наведываться министры - что, конечно, хорошо, но все же удивляет. Наконец, поднимите руку те, кто устал от всей этой драмы, и не очень хочет быть лабораторной крысой в научных исследованиях политиков и журналистов. Я свою держу на весу и не отпускаю, несмотря на то, что в мои задачи периодически входит выходить на улицы и спрашивать у людей про то, страшно ли им, и что у них там за отношения с Россией.
Не поймите меня превратно, внимание государства к третьему по величине городу Эстонии нарвитянам все же приятно. Вот только ждали его еще тридцать лет назад. А теперь наше правительство с его, в целом, очень оправданными и логичными целями, напоминает батю, который сначала все детство не принимал участие в воспитании сына, а теперь удивляется, почему это паренек слегка не в себе.
А у паренька проблем, действительно, вагон и маленькая тележка. Абсолютно неинтегрированные в эстонское общество нарвитяне, которые все это время сами по себе мариновались в городе северо-востока, оказались совершенно не готовы к переменам - они, в отличии, от Виктора Цоя их вообще не ждали. Никто от них здесь не требовал знания языка, развития профессиональных навыков, никто не просил выключить пропагандистский Первый балтийский, никто не запрещал смотреть трансляцию московского парада на 9 мая, никто не приехал и не объяснил разницы между скорбью и пафосной романтизацией войны.
В регион не инвестировали, воровство, кумовство и баловство в нарвских органах власти не контролировали, эстонцы сюда жить не приезжали. Нарва за все время равнодушия со стороны правительства создала здесь свою экосистему, и изменить ее пока не получается даже у «возвращенцев» - тех, кто из города уезжал, немного обэстонивался и возвращался назад. И хотя последние лет восемь-десять что-то понемногу зашевелилось, работы все еще непочатый край.
До появления Катри Райк имиджем города вообще никто не занимался. У многих было ощущение, что это анклав России на краю Европы, поэтому неудивительно, что иностранные журналисты до сих приезжают сюда в ожидании найти чокнутых фанатов Путина. И находят! А чему удивляться? Ведь дело не просто в близости к России.
Когда не конкурентноспособен на рынке труда, не знаешь язык государства, имеешь либо паспорт пришельца, либо паспорт соседней страны, всю жизнь слушаешь сказочки с того берега реки, неудивительно, что в эти сказочки начинаешь верить.
В молодости я считала, что все мы - сами кузнецы своего счастья, и если хочется чего-то добиться, то необходимо много работать. Верю я в это и сейчас, но теперь уже делаю скидку на человеческий фактор. Тот самый человеческий фактор, который помешал многим нарвитянам выучить язык, поменять гражданство и стать полноценной частью эстонского общества.
Это - про непонимание, про страх после развала союза, про упрямство и неготовность выходить за рамки комфорта, про невозможность найти время и силы, потому что надо много работать, чтобы выжить. Обычно в такие моменты государство и должно прийти на помощь, быть настойчивее, говорить громче, давать больше. Да, это не снимает ответственность с несознательных граждан, но дает им уверенность и необходимую поддержку.
Но до недавнего времени правительство не очень-то интересовали нарвские проблемы, количество верующих в силу Владимира Путина и тот факт, что люди не просто не знают эстонский язык, но и не хотят знать. Что таким образом они воспитывают своих детей и своих внуков, и абсолютная отстраненность от остальной Эстонии передается у многих нарвитян фактически по наследству.
Поэтому к 2024 году мы получили город, из которого уезжает молодежь, в котором население говорит только на русском языке, в котором не найти педагогов с категорией языка, в котором нет работы, нет нормального жилья, пока нет даже особо много надежды на развитие и на будущее.
Безусловно, взятый после начала войны курс был правильным, но, к сожалению, несвоевременным. Да и вызывает вопросы, ведь создается впечатление, что сейчас правительство хочет не планомерно выстроить в городе новую, крепкую, надежную систему, которая поможет нарвитянам влиться, а просто хаотично латает дыры. Поэтому велик риск того, что внушительная часть нарвитян пойдет смотреть не концерт ко дню Европы, а подпевать «Песнярам» с концерта от российской стороны на променаде.
В какой-то момент это должно измениться, но если Нарва хочет стать частью Эстонии, постараться должны все - и ее жители, и ее правительство, и правительство государства. И не ради показухи, а ради результата.