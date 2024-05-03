ДИАНА ХАРЛАМОВА Нарва - это человеческий зоопарк?

В молодости я считала, что все мы - сами кузнецы своего счастья, и если хочется чего-то добиться, то необходимо много работать. Верю я в это и сейчас, но теперь уже делаю скидку на человеческий фактор. Тот самый человеческий фактор, который помешал многим нарвитянам выучить язык, поменять гражданство и стать полноценной частью эстонского общества.

Это - про непонимание, про страх после развала союза, про упрямство и неготовность выходить за рамки комфорта, про невозможность найти время и силы, потому что надо много работать, чтобы выжить. Обычно в такие моменты государство и должно прийти на помощь, быть настойчивее, говорить громче, давать больше. Да, это не снимает ответственность с несознательных граждан, но дает им уверенность и необходимую поддержку.

Но до недавнего времени правительство не очень-то интересовали нарвские проблемы, количество верующих в силу Владимира Путина и тот факт, что люди не просто не знают эстонский язык, но и не хотят знать. Что таким образом они воспитывают своих детей и своих внуков, и абсолютная отстраненность от остальной Эстонии передается у многих нарвитян фактически по наследству.

Поэтому к 2024 году мы получили город, из которого уезжает молодежь, в котором население говорит только на русском языке, в котором не найти педагогов с категорией языка, в котором нет работы, нет нормального жилья, пока нет даже особо много надежды на развитие и на будущее.

Безусловно, взятый после начала войны курс был правильным, но, к сожалению, несвоевременным. Да и вызывает вопросы, ведь создается впечатление, что сейчас правительство хочет не планомерно выстроить в городе новую, крепкую, надежную систему, которая поможет нарвитянам влиться, а просто хаотично латает дыры. Поэтому велик риск того, что внушительная часть нарвитян пойдет смотреть не концерт ко дню Европы, а подпевать «Песнярам» с концерта от российской стороны на променаде.

В какой-то момент это должно измениться, но если Нарва хочет стать частью Эстонии, постараться должны все - и ее жители, и ее правительство, и правительство государства. И не ради показухи, а ради результата.